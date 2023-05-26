"Потеряли год обучения": школьники из Астаны пожаловались на директора министру

Школа. Иллюстративное фото: pixabay.com

Учащиеся одной из школ Астаны обвинили директора в недобросовестности. По их словам, глава организации получала деньги за уроки, которые не вела, передает "Первый канал "Евразия".

Как утверждают ученики, директор не провела ни одного урока по трем факультативам, которые были за ней закреплены.

Подростки записали свои претензии на видео и обратились с ними к министру просвещения. По их словам, директор школы №49 на протяжении всего учебного года незаконно получала деньги.

"Мы потеряли надежду на получение качественного образования и потеряли один год для обучения. В следующем году мы будем сдавать вступительные экзамены, где нам понадобится писать эссе, но с какими знаниями мы будем его писать?" - рассказали дети в своем обращении.

В качестве доказательств школьники представили скриншот электронного дневника, в котором нет ни одной отметки. Сама директор школы разговаривать с журналистами отказалась, однако корреспондентам удалось пообщаться с учителями. Одна из педагогов заявила, что в школе работают "мертвые души".

Сейчас Минпросвещения и Антикоррупционная служба создали специальную комиссию, которая проведет внутреннее расследование. Оно покажет, обоснованы ли обвинения в адрес главы учебного заведения.

Напомним, ранее в Костанайской области директор школы уволилась после того, как в Сети появилось открытое письмо от ее подчиненных. Они жаловались на оскорбления, регулярный досмотр личных телефонов и поборы. Педагогов поддержали родители учащихся.

Между тем в Атырауской области директора школы отстранили от работы после того, как у него выявили туберкулез. Сам педагог о болезни не знал, он обратился к эндокринологу с жалобой на потерю веса, лишь после этого у главы учебного учреждения выявили опасную болезнь.

Добавим также, что в конце прошлого года глава Минпросвещения внес изменения в правила назначения на должность директоров школ.

Согласно документу, назначить директоров могут двумя способами - по конкурсу или согласно решению работодателя. Основанием для приема директора по конкурсу является положительное заключение конкурсной комиссии.

При этом назначаемый на должность директор школы должен соответствовать квалификационным требованиям. Так, он должен знать:

Конституцию РК, законы "Об образовании", "О статусе педагога", "О противодействии коррупции", "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан", "О специальных социальных услугах", "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями", "О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности", "О жилищных отношениях", "О государственных услугах", "О детских деревнях семейного типа и домах юношества";

основы социальной политики, психологии, валеологии и социальной гигиены;

нормы педагогической этики;

социально-педагогические и диагностические методики;

методику воспитательной работы, направления развития педагогической науки;

анализ социально-педагогической работы;

основы трудового законодательства, правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда.

Кроме того, директор школы и его супруг (супруга) должны предоставлять в органы госдоходов декларацию о доходах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022108-poteryali-god-obucheniya-shkolniki-iz-astany-pozhalovalis-na-direktora-ministru/