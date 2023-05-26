Гроза и сильный ветер: в одном из мегаполисов объявлено штормовое предупреждение

Прохожие с зонтиками. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В пятницу, 26 мая, в Алматы и Шымкенте прогнозируют солнечную погоду без осадков, а в столице объявлено штормовое предупреждение. Прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, как сообщают синоптики, сегодня ожидается ясная погода без осадков. Днем термометры покажут плюс 23-25 градусов, ночью похолодает до плюс 11-13 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 0 до 5 метров в секунду.

В Астане сегодня объявлено штормовое предупреждение - здесь ожидается гроза и сильный ветер скоростью 9-14 м/с и с порывами до 15-20 м/с. При этом днем столбики термометров поднимутся до плюс 20-22 градусов, а ночью опустятся до плюс 8-10 градусов.

В Шымкенте ожидается жара. По прогнозам синоптиков, днем здесь температура воздуха поднимется до плюс 27-29 градусов, ночью похолодает до 11-13 градусов выше нуля. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Как вести себя при грозе

Ранее в ДЧС Алматы объяснили, что, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили спасатели.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022106-groza-i-silnyy-veter-v-odnom-iz-megapolisov-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/