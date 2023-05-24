"Спряталась в трансформаторной подстанции": девочку ударило током в Жетысуской области

Дети. Иллюстративное фото: pexels.com

Девочку ударило током, когда она вместе с другими детьми играла в прятки. Случай произошел в Жетысуской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик с места происшествия опубликовали в Instagram-аккаунте ilovetekeli. На кадрах – скопившиеся на уличной площадке около жилых домов люди в Текели. Рядом с трансформаторной подстанцией стоит полицейский.

"Девочку ударило током. Дети играли в прятки, и одна решила спрятаться в трансформаторной подстанции. Девочка жива", – говорится в описании к видео.

В департаменте полиции Жетысуской области сообщили, что данный факт зарегистрировали в Книге учета информации городской полиции.

"Указанный факт официально зарегистрирован в Книге учета информации городской полиции. Собранный материал направлен в областной департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля для организации соответствующей проверки", – рассказали корреспонденту NUR.KZ в ДП области.

Напомним, летом прошлого года мальчик из поселка Жанаказан в Западно-Казахстанской области получил удар током на трансформаторной подстанции. Ему пришлось ампутировать обе руки.

В феврале 4-летнего мальчика в Таразе ударило током во время игр рядом с трансформатором.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021903-spryatalas-v-transformatornoy-podstantsii-devochku-udarilo-tokom-v-zhetysuskoy-oblasti/