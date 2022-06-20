Руки ампутировали ребенку после удара током в ЗКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Ампутировать обе руки пришлось мальчику, который получил удар током на трансформаторной подстанции в поселке Жанаказан в Западно-Казахстанской области.

Ребенок вместе с другими детьми играл на улице и получил удар током на трансформаторной подстанции, передают корреспонденты телеканала "Хабар 24".

Мальчика экстренно доставили в областной центр, где врачи провели операцию.

В настоящее время состояние пострадавшего ребенка медики оценивают как средней степени тяжести.

По информации корреспондентов, распределительная электросетевая компания выделила семье пострадавшего мальчика 200 тыс. тенге. Тем временем, неравнодушные люди начали сбор средств, ребенку нужны протезы.

Также известно, что полицейские заняты расследованием уголовного дела по данному факту.

"Четверо детей, играя, зашли в подстанцию, и моего сына ударило током. Остальные дети прибежали к нам, говорят, он сгорел. Мы сразу за ним, а он идет навстречу. Сейчас вот ношу на руках, чтобы не плакал, он плохо спит по ночам", - рассказала мать ребенка.

Главный инженер ЗапКазРЭК Аскар Гайсин прокомментировал произошедшее.

"Создана комиссия в районном отделе полиции. Она примет решение после расследования. На подстанции есть предостерегающие плакаты согласно требованиям безопасности, но ведь дети не понимают всей опасности. Мы будем и дальше помогать по возможности", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974928-ruki-amputirovali-rebenku-posle-udara-tokom-v-zko/