Пожары и пыльные бури: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

Пыльная буря. Кадр из видео: instagram.com/zhanaozen_online

Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана – ожидаются грозы, пыльные бури, сильный ветер. Сохраняется опасность пожаров. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Сообщается, что 24 мая днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. На северо-востоке и в центре региона ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе и юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

В горных районах Жетысуской области также прогнозируется гроза. Ветер северо-восточный на севере, в центре области 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с.

При этом на севере и востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на большей части области порывы 15-20 м/с. Кроме того днем на юге и востоке региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза.

На юге и в горных районах Жамбылской области синоптики обещают грозу. Ветер северо-восточный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области – до 15-20 м/с.

В Абайской области ожидается ветер северный, северо-восточный, его порывы днем на севере и в центре области могут достигать 15-20 м/с. На севере региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, в центре и на востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Также и на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере региона – пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Шымкенте 24 мая днем ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Павлодарской области ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 мая на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза и град. Ветер северо-восточный, при грозе – порывы до 18-23 м/с.

В Алматы временами ожидается гроза, порывы ветра при грозе могут достигать 15 м/с.

При этом, по данным синоптиков, 24 и 25 мая на востоке Карагандинской области, а также в центре Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Что делать при пожаре на открытой местности?

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара. Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Что делать при грозе?

По данным ДЧС города Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили алматинцев в ДЧС.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021802-opasnost-pozharov-i-pylnye-buri-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-regionah-kazahstana/