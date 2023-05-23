МВД может получить доступ к базам данных банков Казахстана

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Казахстане могут интегрировать информационные системы правоохранительных органов с системами банков второго уровня. Соответствующий проект указа опубликован на портале "Открытые НПА".

Отмечается, что проект указа "Об утверждении Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы" был разработан в связи с поручением президента страны.

В документе говорится, что в Казахстане намерены интегрировать базы данных банков второго уровня с системой информационного обмена правоохранительных и специальных органов для расследования уголовных дел, а также для оперативного принятия мер реагирования по незаконным банковским операциям.

В проекте отмечается, что срок завершения интеграции – второе полугодие 2024 года.

В случае утверждения концепции, ответственными за исполнения будут Генпрокуратура, Нацбанк, АРРФР, а также МЦРИАП.

Публичное обсуждение проекта указа продлится до 26 мая текущего года.

Напомним, в апреле глава АРРФР Мадина Абылкасымова сообщила, что в настоящее время совместно с банками второго уровня и госорганами прорабатывается законодательный механизм по возмещению ущерба гражданам, пострадавшим от мошенников.

Также казахстанские банки сделали совместное заявление о новом виде финансового мошенничества. Они предостерегли граждан и посоветовали им быть более бдительными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021759-mvd-mozhet-poluchit-dostup-k-bazam-dannyh-bankov-kazahstana/