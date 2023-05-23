Жителя Алматинской области оштрафовали за распространение религиозных материалов

Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителя Алматинской области оштрафовали за распространение материалов деструктивного религиозного толка. Об этом сообщили в Управлении по делам религий Алматинской области.

Как сообщается, специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Алматинской области по ходатайству Управления по делам религий Алматинской области к административной ответственности по части 2 статьи 453 КоАП РК привлечен житель Жамбылского района, гражданин Т.

"Последователь салафизма через мессенджеры распространял материалы деструктивного религиозного толка, тем самым нарушил требования действующего законодательства в сфере религиозных отношений", - рассказали в Управлении.

В результате на Т. наложили штраф в размере 48 300 тенге с конфискацией продукции средств массовой информации.

Отметим, часть 2 статьи 453 КоАП предполагает наказание за распространение продукции средств массовой информации, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, пропаганду и оправдание экстремизма или терроризма, а также раскрывающие технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Такое нарушение наказывается штрафом от 20 МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021755-zhitelya-almatinskoy-oblasti-oshtrafovali-za-rasprostranenie-religioznyh-materialov/