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В каких водоемах Алматы можно купаться, рассказали в ДЧС

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Сайран
Озеро Сайран. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматы Ануар Юсупов рассказал о том, где в южной столице можно купаться, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Отмечается, что, согласно постановлению акима Алматы от 9 июля 2019 года, в городе определены 4 места для массового отдыха на воде:

  • западная и восточная части водохранилища "Сайран";
  • зона отдыха Гульдер;
  • пляжная зона Роща "Баума" вдоль Большого Алматинского канала им. Д. Кунаева.

Подчеркивается, что 12 водоемов представляют опасность:

  • безымянный водоем между мкр. Байбесик и Ожет – Алатауский район;
  • река Большая Алматинка (протекащая вдоль мкр. Шанырак-2) – Алатауский район;
  • река Большая Алматинка (от моста пр. Аль-Фараби вверх до плотины) – Бостандыкский район;
  • Первомайские пруды в мкр. Кемел – Жетысуский район;
  • река Малая Алматинка (поворот на Бутаковку) – Медеуский район;
  • река Малая Алматинка (вдоль Центрального парка культуры и отдыха) – Медеуский район;
  • пруд Терренкур – Медеуский район;
  • озеро Юбилейное – Медеуский район;
  • озеро Аэропортовское – Турксибский район;
  • озеро в поселке Кайрат – Турксибский район;
  • заводи реки Карасу (Шестуха) – Турксибский район;
  • река Аксай – Наурызбайский район.

Помимо этого в Алматы имеется 44 запрещенных места для купания:

  • озеро Юннатское – Медеуский;
  • озеро 1 (р. Каменка) – Медеуский район;
  • озеро 2 (р. Ботбайсай) – Медеуский район;
  • озеро Пархач – Турксибский район;
  • пруд 1 (р. Сапожникова) – Наурызбайский район;
  • пруд 2 (р. Сапожникова) – Наурызбайский район;
  • водохранилище "Бекмурат" (р. Карагалы) – Алатауский район;
  • водохранилище "Кокозек" (р. Карагалы) – Алатауский район;
  • пруд №1 (р. Джигитовка) – Алатауский район;
  • пруд №2 (р. Джигитовка) – Алатауский район;
  • пруд №3 (р. Джигитовка) – Алатауский район;
  • пруд №4 (р. Джигитовка) – Алатауский район;
  • пруд №5 (р. Джигитовка) – Алатауский район;
  • пруд №6 (р. Джигитовка) – Алатауский район;
  • Большое Алматинское озеро (р. Улькен Алматы) – Бостандыкский район;
  • "Сайран" (р. Улькен Алматы) – Ауезовский район;
  • пруд 3 – Бостандыкский район;
  • пруд 4 (р. Теренкара) – Алатауский район;
  • пруд 5 (р. Керенкулак) – Бостандыкский район;
  • пруд 6 (р. Керенкулак) – Бостандыкский район;
  • пруд 7 (р. Есентай) – Медеуский район;
  • пруд 8 (р. Есентай) – Алатауский район;
  • пруд 9 – Алатауский район;
  • пруд 10 (р. Киши Алматы) – Медеуский район;
  • пруд 11 (р. Абылгазы) – Медеуский район;
  • пруд 12 (р. Каменка) – Медеуский район;
  • пруд 10 (р. Киши Алматы) – Медеуский район;
  • пруд 11 (р. Жарбулак) – Медеуский район;
  • пруд 12 (р. Жарбулак) – Медеуский район;
  • пруд 13 (Ручей 222) – Турксибский район;
  • пруд 14 (Карасу 4) – Турксибский район;
  • пруд 15 (оз. "Пархач", р. Киши Алматы и выклинивание подземных вод) – Турксибский район;
  • пруд 16 (Карасу 1) – Турксибский район;
  • пруд 17 (Карасу 1) – Турксибский район;
  • пруд 18 (Карасу 2) – Турксибский район;
  • пруд 19 (оз. "Алтынколь") – Турксибский район;
  • пруд 20 (оз. "Аэропортское, р. Киши Алматы) – Турксибский район;
  • пруд 21 (р. Улькенкарасу) – Турксибский район;
  • пруд 22 (р. Улькенкарасу) – Турксибский район;
  • пруд 23 (р. Кишикарасу) – Турксибский район;
  • пруд 24 (р. Турксибкарасу) – Турксибский район;
  • пруд 25 (р. Султанкарасу) – Жетысуский район;
  • пруд 26 (р. Карасу 8) – Жетысуский район;
  • пруд 27 (р. Карасу 8) – Жетысуский район.

Напомним, ранее начальник столичного управления гражданской обороны ДЧС Азамат Кусаинов рассказал, когда можно будет купаться в водоемах Астаны - с 1 июня. Он также назвал запрещенные и разрешенные для купания места. Глава управления подчеркнул, что эти места отмечены в приложении 2GIS.

Также на днях стало известно о том, когда начнется купальный сезон на Алаколе. Местные власти заявили, что он стартует 5 июня. Согласно приблизительным подсчетам чиновников, в этом году озеро Алаколь намерены посетить рекордные 1,5 млн отдыхающих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021711-v-kakih-vodoemah-almaty-mozhno-kupatsya-rasskazali-v-dchs/

Автор: Виктор Николаев
В каких водоемах Алматы можно купаться, рассказали в ДЧС

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