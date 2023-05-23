В каких водоемах Алматы можно купаться, рассказали в ДЧС

Озеро Сайран. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматы Ануар Юсупов рассказал о том, где в южной столице можно купаться, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Отмечается, что, согласно постановлению акима Алматы от 9 июля 2019 года, в городе определены 4 места для массового отдыха на воде:

западная и восточная части водохранилища "Сайран";

зона отдыха Гульдер;

пляжная зона Роща "Баума" вдоль Большого Алматинского канала им. Д. Кунаева.

Подчеркивается, что 12 водоемов представляют опасность:

безымянный водоем между мкр. Байбесик и Ожет – Алатауский район;

река Большая Алматинка (протекащая вдоль мкр. Шанырак-2) – Алатауский район;

река Большая Алматинка (от моста пр. Аль-Фараби вверх до плотины) – Бостандыкский район;

Первомайские пруды в мкр. Кемел – Жетысуский район;

река Малая Алматинка (поворот на Бутаковку) – Медеуский район;

река Малая Алматинка (вдоль Центрального парка культуры и отдыха) – Медеуский район;

пруд Терренкур – Медеуский район;

озеро Юбилейное – Медеуский район;

озеро Аэропортовское – Турксибский район;

озеро в поселке Кайрат – Турксибский район;

заводи реки Карасу (Шестуха) – Турксибский район;

река Аксай – Наурызбайский район.

Помимо этого в Алматы имеется 44 запрещенных места для купания:

озеро Юннатское – Медеуский;

озеро 1 (р. Каменка) – Медеуский район;

озеро 2 (р. Ботбайсай) – Медеуский район;

озеро Пархач – Турксибский район;

пруд 1 (р. Сапожникова) – Наурызбайский район;

пруд 2 (р. Сапожникова) – Наурызбайский район;

водохранилище "Бекмурат" (р. Карагалы) – Алатауский район;

водохранилище "Кокозек" (р. Карагалы) – Алатауский район;

пруд №1 (р. Джигитовка) – Алатауский район;

пруд №2 (р. Джигитовка) – Алатауский район;

пруд №3 (р. Джигитовка) – Алатауский район;

пруд №4 (р. Джигитовка) – Алатауский район;

пруд №5 (р. Джигитовка) – Алатауский район;

пруд №6 (р. Джигитовка) – Алатауский район;

Большое Алматинское озеро (р. Улькен Алматы) – Бостандыкский район;

"Сайран" (р. Улькен Алматы) – Ауезовский район;

пруд 3 – Бостандыкский район;

пруд 4 (р. Теренкара) – Алатауский район;

пруд 5 (р. Керенкулак) – Бостандыкский район;

пруд 6 (р. Керенкулак) – Бостандыкский район;

пруд 7 (р. Есентай) – Медеуский район;

пруд 8 (р. Есентай) – Алатауский район;

пруд 9 – Алатауский район;

пруд 10 (р. Киши Алматы) – Медеуский район;

пруд 11 (р. Абылгазы) – Медеуский район;

пруд 12 (р. Каменка) – Медеуский район;

пруд 10 (р. Киши Алматы) – Медеуский район;

пруд 11 (р. Жарбулак) – Медеуский район;

пруд 12 (р. Жарбулак) – Медеуский район;

пруд 13 (Ручей 222) – Турксибский район;

пруд 14 (Карасу 4) – Турксибский район;

пруд 15 (оз. "Пархач", р. Киши Алматы и выклинивание подземных вод) – Турксибский район;

пруд 16 (Карасу 1) – Турксибский район;

пруд 17 (Карасу 1) – Турксибский район;

пруд 18 (Карасу 2) – Турксибский район;

пруд 19 (оз. "Алтынколь") – Турксибский район;

пруд 20 (оз. "Аэропортское, р. Киши Алматы) – Турксибский район;

пруд 21 (р. Улькенкарасу) – Турксибский район;

пруд 22 (р. Улькенкарасу) – Турксибский район;

пруд 23 (р. Кишикарасу) – Турксибский район;

пруд 24 (р. Турксибкарасу) – Турксибский район;

пруд 25 (р. Султанкарасу) – Жетысуский район;

пруд 26 (р. Карасу 8) – Жетысуский район;

пруд 27 (р. Карасу 8) – Жетысуский район.

Напомним, ранее начальник столичного управления гражданской обороны ДЧС Азамат Кусаинов рассказал, когда можно будет купаться в водоемах Астаны - с 1 июня. Он также назвал запрещенные и разрешенные для купания места. Глава управления подчеркнул, что эти места отмечены в приложении 2GIS.

Также на днях стало известно о том, когда начнется купальный сезон на Алаколе. Местные власти заявили, что он стартует 5 июня. Согласно приблизительным подсчетам чиновников, в этом году озеро Алаколь намерены посетить рекордные 1,5 млн отдыхающих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021711-v-kakih-vodoemah-almaty-mozhno-kupatsya-rasskazali-v-dchs/