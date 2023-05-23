Стало известно, где можно купаться в Астане после 1 июня

Вода. Иллюстративное фото: pxhere.com

Начальник столичного управления гражданской обороны ДЧС Азамат Кусаинов на брифинге рассказал, когда можно будет купаться в водоемах Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Кусаинов пояснил, что запрещенные и разрешенные для купания места в городе размещены на платформе 2ГИС.

"В столице в соответствии с постановлением акимата официально разрешены в текущем году четыре места для купания: центральный пляж, зоны отдыха "Три пескаря", "Столичный двор" и коммунальный прял в районе моста Бейсековой. Купальный сезон начинается каждый год 1 июня. Но купание для детей и людей со слабым здоровьем опасно для жизни при температуре воды +18, при температуре воздуха +23", – сказал он.

Спасатели советуют купаться в специально оборудованных местах, бассейнах, пляжах, где есть спасатели.

При этом он напомнил, что нельзя:

заплывать за буйки;

плавать в нетрезвом виде;

нырять и плавать в неизвестных местах;

одному плавать в незнакомом месте;

оставлять детей без присмотра вблизи водоемов;

использовать для плавания не предназначенные для этого предметы – автомобильные камеры, тонкий пенопласт, пластиковые бутылки и прочее.

"Если видите, что человек тонет, в первую очередь нужно оповестить службу "112" и рассказать, где и что происходит, постараться назвать адрес или описать место нахождения, далее позвать на помощь людей", – рекомендовал Азамат Кусаинов.

Ранее мы писали, что купальный сезон на лечебном озере Алаколь начнется 5 июня.

На единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что при купании недопустимо:

плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин; нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна; приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам; прыгать в воду с лодок, катеров, причалов; хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021710-kogda-nachnetsya-kupalnyy-sezon-v-astane-rasskazali-v-dchs/