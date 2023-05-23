Стало известно, где можно купаться в Астане после 1 июня
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Начальник столичного управления гражданской обороны ДЧС Азамат Кусаинов на брифинге рассказал, когда можно будет купаться в водоемах Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.
Азамат Кусаинов пояснил, что запрещенные и разрешенные для купания места в городе размещены на платформе 2ГИС.
"В столице в соответствии с постановлением акимата официально разрешены в текущем году четыре места для купания: центральный пляж, зоны отдыха "Три пескаря", "Столичный двор" и коммунальный прял в районе моста Бейсековой. Купальный сезон начинается каждый год 1 июня. Но купание для детей и людей со слабым здоровьем опасно для жизни при температуре воды +18, при температуре воздуха +23", – сказал он.
Спасатели советуют купаться в специально оборудованных местах, бассейнах, пляжах, где есть спасатели.
При этом он напомнил, что нельзя:
- заплывать за буйки;
- плавать в нетрезвом виде;
- нырять и плавать в неизвестных местах;
- одному плавать в незнакомом месте;
- оставлять детей без присмотра вблизи водоемов;
- использовать для плавания не предназначенные для этого предметы – автомобильные камеры, тонкий пенопласт, пластиковые бутылки и прочее.
"Если видите, что человек тонет, в первую очередь нужно оповестить службу "112" и рассказать, где и что происходит, постараться назвать адрес или описать место нахождения, далее позвать на помощь людей", – рекомендовал Азамат Кусаинов.
Ранее мы писали, что купальный сезон на лечебном озере Алаколь начнется 5 июня.
На единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что при купании недопустимо:
- плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
- нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
- приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
- хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021710-kogda-nachnetsya-kupalnyy-sezon-v-astane-rasskazali-v-dchs/