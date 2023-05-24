"Просили перекрасить за деньги": как казахстанцы реагируют на муралы, рассказал художник из Алматы (фото)

Черепаха. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Все больше фасадов зданий в Алматы стали украшать муралы - огромные рисунки с особым смыслом, портреты исторических личностей или просто городские зарисовки, передает корреспондент NUR.KZ.

Как показал случай с закраской мурала с изображением снежного барса, алматинцы ревностно следят за сохранением стрит-арта - инцидент вызвал бурю эмоций и возмущения. А аким Алматы даже заявил, что готов поддерживать их популяризацию.

Мурал, посвященный Анатолию Букрееву. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Художник Гафура Каирбекова, автор мурала, посвященного альпинисту Анатолию Букрееву, отмечает, что акимат несколько лет подряд создавал благотворную почву для самореализации художников. Проходили фестивали, благодаря которым появилось большинство муралов в городе, в том числе, и с участием приглашенных из ближнего и дальнего зарубежья художников, говорит она.

Димаш Кудайберген. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Проблема в том, что заказы подбираются "под клиента", если нужен определенный персонаж, реклама или агитация. Это абсолютно нормальная практика. Но художникам приходят правки по эскизу - это не плохо, но и не хорошо, потому что процесс творчества немного "ломается", художник пытается подстроиться под запросы заказчика", - объясняет художник.

Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По словам девушки, создание муралов - это непростой труд, который требует больших затрат как временных, так и материальных.

"Если работа предполагается на площади больше 100 кв. м или находится выше 2 этажа, используется специальная техника, автовышки, электроподъемники или строительные люльки.

Краску используют в баллонах или водоэмульсионно-фасадную, либо какие–то дополнительные субстанции. В любом случае, для защиты надевается специальная маска", - делится Гафура.

Мурал на проспекте Сейфуллина. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сам процесс начинается с эскиза, на который уходит три дня и больше. Все зависит от запроса заказчика, сложности идеи, ведь с усложнением эскиза увеличивается трудоемкость процесса и даже выбор краски.

Трамвай. Мурал в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Если много мелких деталей и переходов, то используют баллон, потому что это - самая удобная краска - она имеет хорошую цветопередачу, хорошо ложится на разные поверхности. Также, чтобы рисунок был ярким и сохранился надолго, нужно грунтовать поверхность.

Нужно проверить покрытие перед нанесением, потому что бывает, что фасады закатываются краской без грунтовки или была использована грунтовка плохого качества. Тогда необходима помощь строительных бригад, нужно выравнивание поверхности", - говорит Гафура.

Бауыржан Момышулы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Водоэмульсионку наносят валиком. На больших поверхностях используют краскопульт. В целом, по словам художницы, рисунок может простоять 5-10 лет.

Во время работы приходится сталкиваться с трудностями. Это - и погодные условия - работать художники вынуждены и в жару, и при ветре, и во время осадков. Бывает затруднен доступ к стене либо автовышка не дотягивается на нужную высоту.

Мурал в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Чаще всего, говорит Гафура, казахстанским создателям стрит-арта приходится трудиться на заказ.

"На коммерческих заказах у нас держится вся популярность, но хотелось бы, чтобы это было творческое движение. Было бы здорово, если бы у нас фестивальная деятельность развивала творческую атмосферу. Я думаю, стен всегда будет хватать. Чаще всего коммерция и помогает создавать муралы, ведь краска в баллонах, например, это дорогое средство. Сам художник чаще всего много не зарабатывает", - объясняет она.

Мурал на улице Шаляпина. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По ее мнению, заказчику нужно положиться на чутье художника. Сама же Гафура интересуется историей народа, фольклором, и хотела бы сделать серию муралов, посвященных этой теме.

Что касается реакции со стороны общества, то тут не всегда случается только восторг - художник Дмитрий Репас признается, что сталкивался с разными проявлениями эмоций. Кто-то интересуется, есть ли у ребят разрешение на создание мурала, кто-то и вовсе интересуется оплатой труда художников.

Мурал, созданный командой Дмитрия Репаса. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однажды, говорит он, был случай, когда прохожий, попросил перекрасить нарисованную на фасаде лошадь и предложил за это деньги. Не всегда навстречу инициативам художников идут и владельцы зданий, где изображены муралы. Например, Дмитрий вспомнил ситуацию, когда он предложил подреставрировать изображение Джокера на фасаде одного из торговых центров Алматы, но не получил доступа к нему.

Мурал. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Впрочем, говорит он, слегка состарившийся мурал - это красиво.

"Мне не нравятся свежие работы - ни свои, ни чужие. Работа становится со временем только лучше - она не такая яркая, немного выцветает и слегка осыпается, но это тоже классно", - объяснил он.

Мурал, посвященный борьбе с коронавирусом. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем, в акимате Алматы сообщили, что в 2023 году планируется проведение международного фестиваля уличного искусства, в рамках которого предусмотрено создание 10-15 муралов в различных районах города.

Кабанбай батыр. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Чтобы разместить мурал на фасаде, изображение сначала согласовывается с управлением культуры, затем - с управлением городского планирования и урбанистики и обсуждается с КСК дома. Если речь идет о пространствах под развязками или мостами, то проект согласовывается с администрацией города.

Мурал. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Инициативы создания мурала могут исходить от разных лиц или организаций – это могут быть общественные организации, коммерческие структуры, государственные органы, непосредственно художники и другие. Но так как мурал является частью культурно-архитектурного пространства города, процесс отбора художников проходит с учетом мнения общественности.

Девочка. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Финансироваться создание муралов может частично за счет горадминистрации, частично - за счет средств организатора, спонсоров или партнеров.

На сегодня, по данным акимата, в Алматы расположены 56 муралов. Лидирует по их количеству Алмалинский район - там любители стрит-арта могут найти 16 работ.

Велосипедисты. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мурал в Алатауском районе. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Паралимпиец. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мурал. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мурал в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мурал. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021569-prosili-perekrasit-za-dengi-kak-zhiteli-reagiruyut-na-muraly-v-gorode-rasskazal-hudozhnik-iz-almaty-foto/