"Буду помогать этому процессу": аким Алматы прокомментировал ситуацию с муралом ирбиса

Мурал со снежным барсом в Алматы. Фото: instagram.com/yer_yess

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района прокомментировал ситуацию с закрашенным муралом, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима, проблема в том, что у муралов нет официального статуса.

"Завершается дизайн кода города Алматы и внутри муралы будут отделены. Сделаем так, чтобы вопросы, связанные с размещением рекламы, согласовывались с управлением городского планирования и урбанистики.

История с рекламой Coca-Cola - в рамках ОСИ подписали договор, они получили дополнительные 1,5-2 млн тенге и на боковой стене дома разместили. Они сказали: "Это наше" - и они правы. Потому что сегодня нет регуляторной базы, что делать с муралами.

Но муралы разные у нас в городе: есть художественные произведения, которые нужно беречь, а есть муралы, которые были сделаны в свое время по разным причинам и они не являются украшением города", - сообщил аким.

По словам Досаева, будут составлены списки муралов.

"Я хотел легализовать муралы, чтобы, наоборот, расширяли их, мы будем заказы художникам размещать, чтобы серые стены наполнились жизнью и я буду помогать этому процессу", - рассказал аким.

Напомним, ранее поверх мурала со снежным барсом, располагавшегося на пересечении проспектов Жибек-Жолы и Абылай хана, нанесли другой рисунок - рекламу Coca-Cola. Горожане оказались недовольны такой заменой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021063-budu-pomogat-etomu-protsessu-akim-almaty-prokommentiroval-situatsiyu-s-muralom-irbisa/