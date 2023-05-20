Новые правила для алиментщиков: с каких доходов будут удерживать деньги у казахстанцев

Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Министерство юстиции Казахстана подготовило перечень доходов, которые получают родители и из которых производится удержание алиментов. Он опубликован на портале "Открытые НПА".

– Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и иного дохода, в том числе:

с зарплаты, начисленной работникам за фактически отработанное время или за выполненную работу, исходя из установленных должностных окладов (ставок), предусмотренных системой оплаты труда, в том числе с должностных окладов военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных госорганов, с окладов по воинскому, специальному званию, доплат за спецзвания или классные чины;

со всех видов доплат и надбавок, предусмотренных системой оплаты труда, а также с доплат и надбавок, получаемых за счет экономии средств в пределах фонда оплаты труда, или средств, предусмотренных на содержание соответствующего учреждения (органа), в том числе надбавок за особые условия прохождения службы, установленных законодательством РК для военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных госорганов;

денежной выплаты, устанавливаемой административным госслужащим по результатам оценки эффективности их деятельности;

премий (денежных вознаграждений), носящих постоянный и единовременный характер, предусмотренных системой оплаты труда и получаемых за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего органа;

с пособия на оздоровление при предоставлении ежегодного трудового либо основного отпусков, а также с выходного пособия при увольнении военнослужащего и (или) единовременного пособия при увольнении сотрудника правоохранительных и специальных госорганов, по временной нетрудоспособности;

с зарплаты, сохраняемой за время отпуска, а также с денежной компенсации за неиспользованный отпуск, в том числе при соединении отпусков за несколько лет;

с доходов, полученных за выполненные работы, предоставленные услуги по договорам, заключаемых в соответствии с гражданским законодательством РК;

с выплат авторского вознаграждения;

со стипендий обучающихся, выплачиваемых в организациях образования;

с доходов от сдачи в аренду имущества;

с должностных окладов (стипендий) кадетов и курсантов, слушателей, кадетов, магистрантов и докторантов военных, специальных учебных заведений, военнослужащих срочной воинской службы;

с зарплаты, которую получают родители, работающие вахтовым методом. При этом в период выходных дней (межвахтовый отдых) алименты не удерживаются.

– Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей не производится с компенсационных выплат:

денежной суммы, выплачиваемой пострадавшим от экологического воздействия при ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера;

единовременной компенсации (денежного вознаграждения), выплачиваемой в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания полученного в период прохождения воинской службы, либо установления инвалидности при прохождении воинской службы военнослужащего, сотрудника правоохранительных и специальных госорганов, а также кадета, курсанта, слушателя военных, специальных учебных заведений;

единовременной компенсации, выплачиваемой гражданам в случае получения увечья (травмы, контузии) или заболевания либо установления инвалидности, не связанных с прохождением воинской службы, службы в правоохранительных и специальных госорганах;

единовременной выплаты, членам семьи либо лицу, осуществившему погребение, в случае смерти получателя госсоцпособий;

денежной суммы, выплачиваемой в возмещение затрат на лечение в пределах гарантированного объема бесплатной медпомощи;

жилищных выплат, выплачиваемых сотрудникам правоохранительных и специальных госорганов, военнослужащим;

подъемных пособий при перемещении по службе, связанных с переездом из одного населенного пункта в другой;

единовременной компенсации, пособия на погребение, выплачиваемых наследникам в случае гибели (смерти) военнослужащего, сотрудника, курсанта, слушателя, правоохранительных и специальных госорганов;

денежной компенсации работнику, а также выплачиваемой сотрудникам специальных госорганов (кроме курсантов, слушателей) взамен неполученных предметов вещевого имущества.

Отметим, что выше изложена лишь часть всех условий, описанных в новых правилах. С полной версией проекта документа можно ознакомиться здесь.

В Минюсте пояснили, что новая редакция Перечня видов заработной платы и (или) иного дохода, из которых производится удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей разработана по следующим причинам:

действующий перечень разработан 9 лет назад и требует актуализации с учетом новых изменений в действующее законодательство и появлением новых видов дохода;

отдельные пункты требуют уточнения, так как вызывают двойное трактование со стороны граждан.

Публичное обсуждение документа продлится до 2 июня.

Ранее мы писали, что в Казахстане частично или полностью могут освободить от выплаты алиментов. Например, в случае болезни плательщика или по другим уважительным причинам. Также если его материальное и семейное положение не дает возможности погасить образовавшийся долг.

При этом, как указано в 175 статье Кодекса "О браке и замужестве", можно добиться полного освобождения от уплаты алиментов (или пересмотра их суммы) при изменении материального положения одной из сторон.

Согласно 176-й статье, если алименты были назначены по обоюдному соглашению сторон, то плательщик может быть освобожден от их уплаты в случае:

окончания срока соглашения;

по основаниям, предусмотренным этим соглашением;

в случае смерти одной из сторон.

Если алименты назначил суд, то прекращение выплат возможно:

по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия или возраста, указанного в соглашении об уплате алиментов;

при усыновлении ребенка, на содержание которого взыскивались алименты;

после признания судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов;

при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга (получателя алиментов) в новый брак (супружество);

в случае смерти получателя или плательщика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021390-novye-pravila-podscheta-alimentov-s-kakih-dohodov-budut-uderzhivat-dengi-u-kazahstantsev/