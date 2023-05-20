Новые правила для алиментщиков: с каких доходов будут удерживать деньги у казахстанцев
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Министерство юстиции Казахстана подготовило перечень доходов, которые получают родители и из которых производится удержание алиментов. Он опубликован на портале "Открытые НПА".
– Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и иного дохода, в том числе:
- с зарплаты, начисленной работникам за фактически отработанное время или за выполненную работу, исходя из установленных должностных окладов (ставок), предусмотренных системой оплаты труда, в том числе с должностных окладов военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных госорганов, с окладов по воинскому, специальному званию, доплат за спецзвания или классные чины;
- со всех видов доплат и надбавок, предусмотренных системой оплаты труда, а также с доплат и надбавок, получаемых за счет экономии средств в пределах фонда оплаты труда, или средств, предусмотренных на содержание соответствующего учреждения (органа), в том числе надбавок за особые условия прохождения службы, установленных законодательством РК для военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных госорганов;
- денежной выплаты, устанавливаемой административным госслужащим по результатам оценки эффективности их деятельности;
- премий (денежных вознаграждений), носящих постоянный и единовременный характер, предусмотренных системой оплаты труда и получаемых за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего органа;
- с пособия на оздоровление при предоставлении ежегодного трудового либо основного отпусков, а также с выходного пособия при увольнении военнослужащего и (или) единовременного пособия при увольнении сотрудника правоохранительных и специальных госорганов, по временной нетрудоспособности;
- с зарплаты, сохраняемой за время отпуска, а также с денежной компенсации за неиспользованный отпуск, в том числе при соединении отпусков за несколько лет;
- с доходов, полученных за выполненные работы, предоставленные услуги по договорам, заключаемых в соответствии с гражданским законодательством РК;
- с выплат авторского вознаграждения;
- со стипендий обучающихся, выплачиваемых в организациях образования;
- с доходов от сдачи в аренду имущества;
- с должностных окладов (стипендий) кадетов и курсантов, слушателей, кадетов, магистрантов и докторантов военных, специальных учебных заведений, военнослужащих срочной воинской службы;
- с зарплаты, которую получают родители, работающие вахтовым методом. При этом в период выходных дней (межвахтовый отдых) алименты не удерживаются.
– Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей не производится с компенсационных выплат:
- денежной суммы, выплачиваемой пострадавшим от экологического воздействия при ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера;
- единовременной компенсации (денежного вознаграждения), выплачиваемой в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания полученного в период прохождения воинской службы, либо установления инвалидности при прохождении воинской службы военнослужащего, сотрудника правоохранительных и специальных госорганов, а также кадета, курсанта, слушателя военных, специальных учебных заведений;
- единовременной компенсации, выплачиваемой гражданам в случае получения увечья (травмы, контузии) или заболевания либо установления инвалидности, не связанных с прохождением воинской службы, службы в правоохранительных и специальных госорганах;
- единовременной выплаты, членам семьи либо лицу, осуществившему погребение, в случае смерти получателя госсоцпособий;
- денежной суммы, выплачиваемой в возмещение затрат на лечение в пределах гарантированного объема бесплатной медпомощи;
- жилищных выплат, выплачиваемых сотрудникам правоохранительных и специальных госорганов, военнослужащим;
- подъемных пособий при перемещении по службе, связанных с переездом из одного населенного пункта в другой;
- единовременной компенсации, пособия на погребение, выплачиваемых наследникам в случае гибели (смерти) военнослужащего, сотрудника, курсанта, слушателя, правоохранительных и специальных госорганов;
- денежной компенсации работнику, а также выплачиваемой сотрудникам специальных госорганов (кроме курсантов, слушателей) взамен неполученных предметов вещевого имущества.
Отметим, что выше изложена лишь часть всех условий, описанных в новых правилах. С полной версией проекта документа можно ознакомиться здесь.
В Минюсте пояснили, что новая редакция Перечня видов заработной платы и (или) иного дохода, из которых производится удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей разработана по следующим причинам:
- действующий перечень разработан 9 лет назад и требует актуализации с учетом новых изменений в действующее законодательство и появлением новых видов дохода;
- отдельные пункты требуют уточнения, так как вызывают двойное трактование со стороны граждан.
Публичное обсуждение документа продлится до 2 июня.
Ранее мы писали, что в Казахстане частично или полностью могут освободить от выплаты алиментов. Например, в случае болезни плательщика или по другим уважительным причинам. Также если его материальное и семейное положение не дает возможности погасить образовавшийся долг.
При этом, как указано в 175 статье Кодекса "О браке и замужестве", можно добиться полного освобождения от уплаты алиментов (или пересмотра их суммы) при изменении материального положения одной из сторон.
Согласно 176-й статье, если алименты были назначены по обоюдному соглашению сторон, то плательщик может быть освобожден от их уплаты в случае:
- окончания срока соглашения;
- по основаниям, предусмотренным этим соглашением;
- в случае смерти одной из сторон.
Если алименты назначил суд, то прекращение выплат возможно:
- по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия или возраста, указанного в соглашении об уплате алиментов;
- при усыновлении ребенка, на содержание которого взыскивались алименты;
- после признания судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов;
- при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга (получателя алиментов) в новый брак (супружество);
- в случае смерти получателя или плательщика.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021390-novye-pravila-podscheta-alimentov-s-kakih-dohodov-budut-uderzhivat-dengi-u-kazahstantsev/