Движение по нескольким улицам ограничат в Астане из-за полумарафона

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Схемы движения десятков маршрутов общественного транспорта изменят в день полумарафона в Астане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

21 мая с 06:00 до 12:00 в столице пройдет полумарафон "Astana Half 2023" (на дистанции 5,21 км). В связи с этим движение транспортных средств по маршруту забега участников марафона будет ограничено полностью.

"ДП города Астаны рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, во избежание образования заторовых ситуаций, и пользоваться альтернативными участками дорог в объезд закрытого участка, используя параллельные улицы", – рассказали в столичном департаменте полиции.

При этом автомобили оперативных служб (кареты скорой помощи, служб ЧС и МВД) будут пропускаться в поперечных направлениях сотрудниками, несущими службу на местах.

Для удобства пассажиров общественного транспорта будут временно изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта (№10, 12, 18, 37, 40, 47, 51, 53, 302, 303, 308, 309, 320, 323, 15, 15А, 35, 54, 46, 26, 21, 32, 43, 50, 3, 4, 4А, 14), гласит сообщение.

Тем временем в Астане изменили схемы движения 9 маршрутов общественного транспорта из-за ремонта дорожного полотна на некоторых улицах, сообщается в Instagram-аккаунте City Transportation Systems.

В публикациях говорится, что до завершения ремонтных работ временно изменили схемы движения маршрутов №1А, 6, 17, 18, 26, 36, 37, 71, 81.

Ранее в акимате Астаны рассказали о проведении ремонтных работ дорожного полотна на участках улиц Гумар Караш и Биржан сал. В связи с этим с 19 по 21 мая по улице Гумар Караш на участке от улицы Мамбетова до проспекта Республики будет частично перекрыто движение.

А с 22 по 25 мая ожидается полное перекрытие для автотранспортных средств.

Кроме того, ремонт дорог ведется по улице Биржан сал от улицы Гете до улицы Есенберлина. В связи с чем с 19 по 23 мая на данном участке частично перекроют движение.

С измененными маршрутами можно ознакомиться ниже.

Красной сплошной линией отмечена существующая схема движения, синим пунктиром – схема объезда. Также специальным знаком обозначено, где именно ведутся ремонтные работы.

По информации на официальном сайте City Transportation Systems, задачами компании являются:

создание новой транспортной системы Астаны;

повышение мобильности населения столицы;

совершенствование рынка транспортных услуг, обеспечение их доступности, объема и качества;

повышение уровня безопасности и снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду;

обеспечение трудовыми ресурсами и функционирования транспортной системы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021386-dvizhenie-po-neskolkim-ulitsam-ogranichat-v-astane-iz-za-polumarafona/