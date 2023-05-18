Дорожные работы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Улицу Айтеке би пробьют в Алматы. Об этом рассказал аким города Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района, передает корреспондент NUR.KZ.

"В июне акимат Алматы планирует начать пробивку дороги в Алмалинском районе с обустройством тротуара по улице Айтеке би между улицами Байтурсынова и Досмухамедова", - сообщил аким.

Также, по его словам, с начала года для обеспечения шаговой доступности было установлено четыре новых остановки по улицам Брусиловского и Байтурсынова.

Кроме того, до конца года планируется установить их еще по четырем улицам: Муканова, Байзакова, Тлендиева и Панфилова.

Неделю назад аким Досаев рассказывал, когда снесут дома для пробивки Абая и завершат выплаты жителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021071-ulitsu-ayteke-bi-probyut-v-almaty/