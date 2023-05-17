Артиллерийский снаряд нашел житель Карагандинской области в огороде

Снаряд. Фото с места событий: Polisia.kz

Сельчанин из Карагандинской области обнаружил на огороде снаряд. Прибывшие на место саперы уничтожили боеприпас, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Вчера, 16 мая, в отдел полиции поселка имени Г. Мустафина УП Бухар-Жырауского района Карагандинской области обратился 28-летний житель населенного пункта. Он сообщил, что его сосед, работая в огороде, обнаружил металлический предмет, похожий на артиллерийский снаряд.

Факт подтвердился.

54-летний сельчанин объяснил, что хотел подготовить огород к весенним работам – он пригласил тракториста для уборки мусора, а после сам стал равнять землю лопатой и в какой-то момент наткнулся на металлический предмет.

Мужчина признался, сначала подумал, что это "зуб" от ковша экскаватора, поэтому поднял и отбросил его в сторону, а после предложил соседу сдать его в пункт приема металлолома.

Когда сосед стал очищать находку от грязи и ржавчины, заметил, что предмет напоминает артиллерийский снаряд. Он решил обратиться в полицию.

Прибывшие сотрудники полиции сразу оцепили периметр территории, на которой располагался взрывоопасный предмет, а также эвакуировали всех жителей, проживающих вблизи места происшествия.

Саперы специального подразделения “Арлан” ДП области установили, что данный предмет является 125-миллиметровым снарядом. С соблюдением всех мер предосторожности боеприпас вывезли в карьер и уничтожили.

При этом в апреле в Петропавловске произошел похожий случай – предмет, похожий на гранату, обнаружил житель города на одном из пустырей. На место выехали специальные службы. Саперы департамента полиции установили, что данный предмет является учебной гранатой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020988-artilleriyskiy-snaryad-nashel-zhitel-karagandinskoy-oblasti-v-ogorode/