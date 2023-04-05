Прохожий нашел гранату на пустыре в Петропавловске (видео)

Учебная граната. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Предмет, похожий на гранату, обнаружил житель Петропавловска на одном из пустырей - на место незамедлительно были направлены специалисты, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Сегодня, 5 апреля, в дежурную часть первого ОП УП Петропавловска поступило сообщение об обнаружении предмета, который был похож на гранату. Уточняется, что его обнаружили на одном из пустырей по улице Володарского.

Данный факт внесен в книгу учета информации первого ОП УП города. На место выехали специальные службы.

Саперы департамента полиции установили, что данный предмет является учебной гранатой.

Никто не пострадал.

На официальном сайте военной кафедры КазНУ говорится, что ручные осколочные гранаты предназначены для поражения осколками живой силы противника. При разрыве граната образует большое количество разлетающихся осколков, обладающих энергией, достаточной для поражения живой силы.

Ручные осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1 состоят из корпуса, разрывного заряда и запала.

Корпус гранаты служит для помещения разрывного заряда и запала, а также для образования осколков при взрыве гранаты. В верхней части корпуса имеется нарезное отверстие для ввинчивания запала. При хранении, транспортировании и переноске гранаты в это отверстие ввернута пластмассовая пробка.

Учебные гранаты не содержат взрывчатых веществ и предназначены исключительно для изучения принципов устройства и применения боезапаса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015631-prohozhiy-nashel-granatu-na-pustyre-v-petropavlovske-video/