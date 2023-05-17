Автомобиль. Фото: ДП Мангистауской области

Вывезенные из Долины шаров уникальные камни вернули на место. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Камни возвращены на место. С водителем также проведена профилактическая беседа по недопущению подобных фактов впредь", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, как неизвестные вывозят уникальные камни из Долины шаров в Мангистауской области.

Полицейские сообщили, что обратили внимание на произошедшее. Личность водителя была установлена, однако наказывать его не стали - просто провели беседу. Он пообещал все вернуть на место.

Позже стало известно, что урочище Торыш, где и находится Долина шаров, не входит в состав особо охраняемой природной территории, но после резонанса его могут взять под охрану государства.

В ближайшее время вопрос вынесут на рассмотрение Министерства экологии и природных ресурсов. Специалисты создадут специальный план, в рамках которого разработают технико-экономическое обоснование.

Долина шаров пользуется большой популярностью у туристов. Там в хаотичном порядке лежат круглые камни разных размеров. Ученые долгие годы спорят о том, как именно они сформировались и обрели такую форму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020943-vyvezennye-iz-doliny-sharov-unikalnye-kamni-vernuli-na-mesto/