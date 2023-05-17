Долину шаров в Мангистау могут взять под охрану государства

Долина шаров в Мангистау. Иллюстративное фото: GaudiLab/Getty Images

Урочище Торыш в Мангистауской области, где находится знаменитая Долина шаров, могут взять под охрану государства. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

Как сообщает телеканал, в ближайшее время вопрос вынесут на рассмотрение Министерства экологии и природных ресурсов. Специалисты создадут специальный план, в рамках которого разработают технико-экономическое обоснование.

Так называемая Долина шаров пользуется большой популярностью у туристов. Там в хаотичном порядке лежат многотонные круглые камни. Ученые уже больше 250 лет спорят о том, как они сформировались, и выдвигают различные версии. По одной из них, каменные сферы образовались в период мезозоя, то есть примерно 180-200 млн лет назад.

"Урочище Торыш не входит в состав особо охраняемой природной территории, поэтому мы сейчас будем заниматься инвентаризацией и исследованием природных памятников не только этого места, но и других.

После сбора необходимых документов, эти места будут внесены в список государственных природных памятников", - сообщил заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Есенкос Адильбаев.

Напомним, накануне в социальных сетях появились кадры, на которых видно, как группа мужчин укладывает в автопогрузчик шарообразные камни и вывозит их из Долины шаров.

В полиции сообщили, что установили нарушителей. С ними провели беседу, а камни вернут на место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020874-dolinu-sharov-v-mangistau-mogut-vzyat-pod-ohranu-gosudarstva/