Уникальные камни вывозили из Долины шаров в Мангистау (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: видео из урочища Торыш

В социальных сетях появилось видео, как неизвестные вывозят камни из Долины шаров в Мангистауской области. На ситуацию отреагировали полицейские. Комментарий опубликован в новостном Telegram-канале МВД РК.

Видео из урочища Торыш опубликовали в Instagram. На кадрах запечатлено, как группа мужчин укладывает в автопогрузчик шарообразные камни.

Пользователей возмутило увиденное. Они попросили привлечь причастных к произошедшему к ответственности.

"Когда люди закончат загрязнять, растаскивать и уничтожать Мангистаускую область?", "Почему? Что происходит?", "Мать-природу оставьте в покое", "Предлагаю фотографировать эти камни у тех, кто выставил их у себя, и с позором выкладывать в Instagram", - пишут комментаторы.

В МВД сообщили, что в ходе мониторинга соцсетей выявлено видео, как неизвестные забирают камни из Долины шаров. Стражи порядка установили личность водителя.

"С нарушителями проведена профилактическая беседа. Камни будут возвращены на место", - отметили правоохранители.

Добавим, что Долина шаров раскинулась в урочище Торыш. Она считается одним из самых загадочных мест Мангистауской области.

Пейзаж представляет собой группу гигантских каменных шаров на пустынной равнине. Они имеют диаметр от нескольких сантиметров до нескольких метров. Ученые называют их конкрециями. Уже многие годы исследователи пытаются разгадать природу явления и выяснить причину появления необычных шаров правильной формы. Образовались они примерно 180-120 млн лет назад в геологическую эру мезозоя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020547-unikalnye-kamni-vyvozili-iz-doliny-sharov-v-mangistau-video/