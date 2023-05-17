Штормовой ветер до 20 м/с ожидается в двух из трех крупнейших городов Казахстана

Ветер. Иллюстративное фото: Christof Stache / Stringer/ Getty Images

Сегодня, 17 мая, в Астане и Шымкенте прогнозируется сильный ветер. При этом шымкентцев предупредили еще и о грозе. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет достигать +21…+23 градусов, а ночью – опустится до +5…+7 градусов. Скорость ветра – 9-14 м/с, но временами порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Алматы погода обещает быть ясной. Днем термометры покажут +29…+31 градус, а ночью – до +13…+15 градусов. Скорость ветра – 0-5 м/с.

В Шымкенте синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем в мегаполисе до +19…+21 градуса, а ночью – до +11…+13 градусов. При этом скорость ветра будет находиться на уровне 8-13 м/с, но некоторые порывы могут достигать 15-20 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020865-shtormovoy-veter-do-20-ms-ozhidaetsya-v-dvuh-iz-treh-krupneyshih-gorodov-kazahstana/