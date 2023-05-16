Живущие в ЖК с обрушенной облицовкой алматинцы сами вложатся в ремонт

Облицовка обрушилась в ЖК "Сарыарка". Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В Алматы жителям ЖК "Сарыарка", где в воскресенье, 14 мая, обрушился фасад из-за сильного ветра, придется самим частично оплачивать ремонт дома, передает сайт телеканала KTK.

Сообщается, что площадь обрушенной облицовки составила около 400 кв. м.

"Жители обязаны принимать меры все необходимые по эксплуатации своего объекта кондоминиума. То есть текущим ремонтом или капительным ремонтом. Застройщик будет принимать участие, они окажут финансовую помощь по восстановлению фасада", – рассказал руководитель отдела коммунального хозяйства аппарата акима Ауэзовского района Ерасыл Окметов.

Он также сообщил корреспондентам телеканала, что застройщик оплатит лишь часть суммы, необходимой на ремонт многоэтажного дома. Жителям ЖК также придется потратиться на обновленный фасад. При этом неизвестно, понесет ли какую-то ответственность застройщик, отметил Окметов.

Между тем, как говорится в сюжете, жильцы данного ЖК теперь боятся находиться во дворе и просят провести капитальный ремонт здания. Однако гарантийный срок фасада закончился еще три года назад. Городские архитекторы займутся выяснением всех обстоятельств ситуации, поскольку именно они давали разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

"Все в панике, все в страхе. Хотелось бы жить в безопасности. Для нас это нонсенс. Мы требование выдвинем, чтобы здесь в дальнейшем починили и вот эти дома тоже, что-то придумали. Заново пересмотрели полностью, кто там застройку делал, чтобы они пересмотрели капитально", – сказала местная жительница Гульдария Арапова.

Источник: КТК

Напомним, в минувшее воскресенье, 14 мая, в Алматы сильный ветер стал причиной обрушения облицовки жилого комплекса "Сарыарка". В результате происшествия никто не пострадал.

В акимате сообщили, что данный дом был введен в эксплуатацию в 2015 году компанией ТОО "Nest Stroy". Гарантийный срок эксплуатации, который составлял 5 лет, на сегодня истек.

Также в ведомстве сообщили, что жители подали заявку на модернизацию фасада дома через ТОО "Тургын уй". С 15 мая начнутся работы по составлению проектно-сметной документации.

Добавим, что по информации ДЧС Алматинской области, штормовые ветры – одни из наиболее распространенных стихийных бедствий.

При ветре 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При ветре до 24 м/с могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Искрение проводов может повлечь за собой возникновение пожаров.

При сильном штормовом ветре до 28,4 м/с происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

При ураганном ветре со скоростью 32 м/с и более отмечаются серьезные разрушения капитальных строений, контактных сетей электротранспорта, линий электропередач коммунально-энергетических сетей.

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий; не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно – одиночно стоящих деревьев. Не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов: 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020681-zhivuschie-v-zhk-s-obrushennoy-oblitsovkoy-almatintsy-sami-vlozhatsya-v-remont/