Казахстанцы смогут пожениться онлайн

Свадьба. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанцы смогут зарегистрировать брак онлайн. Об этом сообщила и.о. руководителя отдела контроля в сфере регистрационной службы департамента юстиции Алматы Сара Мурзиева, передает NUR.KZ.

Как рассказала во время брифинга на Сара Мурзиева, с 1 июля 2023 года браки будут регистрироваться не в ЗАГСах, а в ЦОНах. На вопрос о том, будет ли проводиться торжественная регистрация, Мурзиева рассказала, что у молодоженов теперь есть возможность связать себя узами брака даже онлайн.

"При подаче заявления на регистрацию брака, по желанию молодоженов, регистрация может проводиться и онлайн, также в присутствии молодоженов.

Если молодожены пожелают официальное мероприятие, это будет проходить в специальном зале в Госкорпорации, в присутствии работника регистрирующего органа", - заявила спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что функция по государственной регистрации актов гражданского состояния с 1 июля текущего года будет передана в НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020578-kazahstantsy-smogut-pozhenitsya-onlayn/