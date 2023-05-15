Служба госохраны сможет вести фото и видеосъемку с беспилотников в Казахстане

Дрон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутаты мажилиса в первом чтении приняли законопроект, в рамках которого предлагается наделить СГО правом вести съемку фото и видео с беспилотников, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно законопроекту, размещенному на сайте мажилиса, Службе государственной охраны Республики Казахстан для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право осуществлять при подготовке и проведении охранных мероприятий фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку фактов и событий, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

Также глава СГО сможет пресекать нарушение воздушного пространства иными беспилотниками в зоне охранных мероприятий или над территорией охраняемых объектов.

Напомним, ранее в Комитета гражданской авиации заявили, что в казахстанских городах увеличат высоту полета беспилотников с 50 до 200 метров, а также введут "красные зоны", где им будет запрещено летать.

Отметим, что в Казахстане полеты беспилотных летательных аппаратов регламентированы правилами эксплуатации БПЛА в воздушном пространстве Республики Казахстан.

Они разработаны в соответствии с положениями Закона РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" и определяют порядок эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Казахстана.

Напомним также, что ранее Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация запустили Telegram-канал Dronekazakhstan для владельцев беспилотников.

Канал будет консультировать владельцев БПЛА по вопросам использования воздушного пространства РК, оказывать содействие по юридическим темам и сообщать об изменениях в отраслевых нормативных актах и об ограничениях полетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020568-sluzhba-gosohrany-smozhet-vesti-foto-i-videosemku-s-bespilotnikov-v-kazahstane/