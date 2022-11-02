Дронам в городах Казахстана разрешат взлетать на высоту до 200 метров

Дрон. Иллюстративное фото: pexels.com

Высоту полетов в населенных пунктах Казахстана для беспилотников увеличат с 50-ти до 200 метров – при этом в городах введут "красные зоны", над которыми летать будет запрещено. Об этом рассказали в департаменте беспилотных авиационных систем, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава департамента беспилотных авиасистем Владимир Кошманов во время зум-конференции в комитете гражданской авиации, в правила использования беспилотников в Казахстане планируют внести изменения.

Планируется, что комплекс поправок будет принят в первом квартале 2023 года.

"Будут изменения в порядке использования воздушного пространства. Будут введены две категории: специальная зона для беспилотных судов и зона ограничения полетов для беспилотников.

Это позволит лучше понимать, где у нас густонаселенные районы, над какими объектами нельзя летать. К примеру, зона ограничения полета будет вводиться над территорией аэропорта, объектов критически важных, либо объектов, охраняемых государством.

Мы увеличиваем возможность полетов – вместо 50 метров планируется ввести разделение по вертикали до 200 метров в населенных пунктах", – заявил спикер.

Схема использования воздушного пространства. Фото: пресс-служба КГА

На примере Алматы он сообщил, что зона ограничения полета для беспилотников будет введена над территорией аэропорта, аэродрома Бурылдай, ТЭЦ, завода, стадиона и ГЭС. Также зона полета будет ограничена в местах, где летают воздушные суда.

В департаменте напомнили, что беспилотники массой свыше 1,5 кг подлежат постановке на учет.

Схема использования воздушного пространства. Фото: пресс-служба КГА

Ранее два незаконных запуска беспилотных летательных аппаратов выявили в столице. Владельцами дронов оказались иностранцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995449-dronam-v-gorodah-kazahstana-razreshat-vzletat-na-vysotu-do-200-metrov/