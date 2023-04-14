Авиационные власти Казахстана обратились к владельцам беспилотников

Дрон. Иллюстративное фото: pexels.com

Telegram-канал для владельцев беспилотников запустили Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация, сообщается на официальном сайте МИИР РК.

Сообщается, что канал Dronekazakhstan будет консультировать владельцев БПЛА по вопросам использования воздушного пространства РК, оказывать содействие по юридическим темам и сообщать об изменениях в отраслевых нормативных актах и об ограничениях полетов.

Владельцев беспилотников призвали активно принимать участие в обсуждении интересуемых вопросов.

"Друзья, мы создали данный канал, чтобы взаимодействовать с операторами БПЛА, как с физическими, так и с юридическими лицами. Просим активно принимать участие в обсуждении интересуемых тем. Можете писать все имеющиеся вопросы. Здесь принимают участие работники КГА МИИР РК и АО «Авиационная администрация Казахстана». Мы обязательно ответим и окажем содействие", - говорится в сообщении МИИР.

Авторы намерены публиковать полезные ссылки и разъяснения, а также информацию об изменениях в нормативно-правовых актах, регулирующих эксплуатацию аппаратов.

Кроме того, авиационные власти будут координировать пользователей дронов по запретным зонам и сообщать о введении временных ограничений полетов в тех или иных регионах страны в связи с планами по проведению крупномасштабных мероприятий.

Отметим, что в нашей стране полеты БПЛА регламентированы правилами эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан.

Они разработаны в соответствии с положениями Закона РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" и определяют порядок эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016823-aviatsionnye-vlasti-kazahstana-obratilis-k-vladeltsam-bespilotnikov/