Coca-Cola извинилась перед алматинцам из-за скандала вокруг мурала снежного барса

Мурал со снежным барсом в Алматы. Фото: instagram.com/yer_yess

Компания "Coca-Cola Казахстан" извинилась перед алматинцам, которых возмутило, что ради рекламы напитка был закрашен мурал с барсом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы искренне сожалеем о сложившейся ситуации с муралом "Снежный барс". Бренд Coca-Cola стремится объединять и поднимать людям настроение, а не наоборот. Но в компаниях работают люди, а людям свойственно ошибаться. На этот раз ошибку совершили и мы", - говорится в сообщении компании.

Как заявили в "Coca-Cola Казахстан", мурал был заменен не в "меркантильных целях или с варварским умыслом".

"К сожалению, мы поспешили с заменой мурала, основываясь только на заверениях КСК о согласии жителей дома, и не спросили предварительно мнение широкой общественности. Приносим наши извинения также художнику - автору мурала с барсом", - заявили в компании.

Тут также отметили, что муралы - часть стрит-арта и молодежной культуры, с которой Coca-Cola себя и ассоциирует. Новыми муралами компания хотела "обновить облик города, добавить ярких красок и весеннего настроения".

"Алматинский мурал рисовался последним. Изначально для него была выбрана стена другого дома, но там не удалось набрать нужного количества голосов-согласий от жителей – они опасались возможного шума во время ночных работ, так как работы планировалось вести и в ночное, и в дневное время. Тогда в качестве альтернативы была предложена стена с барсом", - пояснили в компании.

Произошедшее в "Coca-Cola Казахстан" назвали "горьким опытом" и пообещали убрать рекламный мурал и восстановить рисунок с барсом. Кроме того, в качестве извинений компания установит в городе дополнительные скамейки из переработанного пластика и столы для настольного тенниса.

"Мы любим наш город и еще раз приносим свои извинения алматинцам! Мы благодарим всех, кто был неравнодушен и открыто высказал свою гражданскую позицию", - заключили в компании.

Напомним, ранее на стене многоэтажки, расположенной на пересечении проспектов Жибек-Жолы и Абылай хана в Алматы, вместо рисунка снежного барса появился мурал с рекламой Coca-Cola. Горожан такая замена возмутила - в соцсетях они высказывали свое недовольство, недоумевая, почему рекламный мурал нельзя было нанести на другое здание.

В управлении городского планирования и урбанистики заявили, что замена мурала была согласована с жильцами дома.

"Стоит напомнить, что право наносить рекламное изображение на дом определяют только сами собственники. 5 мая 2023 года управление зарегистрировало уведомление на размещение рекламного мурала площадью 70 кв. м.

Для узаконения этой рекламы компания-заказчик предоставила в управление весь необходимый пакет документов. Оснований для отказа в регистрации уведомления не было, потому что эскиз отвечает требованиям законодательства РК в сфере рекламы", - говорится в комментарии ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020455-coca-cola-izvinilas-pered-almatintsam-iz-za-skandala-s-muralom-snezhnogo-barsa/