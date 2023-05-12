Грозы и сильный ветер на большей части Казахстана: синоптики объявили штормовое предупреждение

Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана на субботу, 13 мая, из-за ухудшения погодных условий, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

13 мая в Астане ожидается гроза - ветер восточный днем порывы 15-20 м/с.

Завтра на юге, в горных районах Алматинской области будет гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Алматы 13 мая днем ожидается гроза.

В субботу днем на севере, востоке Улытауской области прогнозируется гроза. Ветер северо-западный, западный днем 15-20, временами порывы 23 м/с. На востоке области - высокая пожарная опасность.

13 мая днем на западе, севере, востоке Карагандинской области тоже ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный днем 15-20, временами порывы 23 м/с. На севере, востоке области - высокая пожарная опасность.

Завтра на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области будет гроза. Днем на севере области возможна пыльная буря. Ветер юго-западный, западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На севере, в центре области прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу днем на севере, востоке Атырауской области ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 м/с.

13 мая днем на большей части Северо-Казахстанской области пообещали дождь, на севере, западе области сильный дождь. На севере, западе, юге области - гроза, а днем - град. Ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с, днем на западе, юге области порывы 25 м/с.

Завтра в Актюбинской области будет сильный ветер - западный, северо-западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

13 мая в Кызылординской области ожидается ветер западный, северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области возможна гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на севере области 15-20 м/с.

13 мая днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области - гроза, днем град. Ветер восточный ночью на севере, западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 25 м/с.

В субботу днем на севере, в центре Абайской области вероятна гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с.

Завтра утром и днем на севере, западе Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза. Днем на севере области град. Ветер восточный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью 13 мая в горных районах, днем на юге, в центре, горных районах Жетысуской области будет гроза. Днем на севере, востоке области ветер юго-западный - порывы 15-20, в районе Алакольских озер 25 м/с.

13 мая на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с.

Завтра утром и днем на юго-западе Павлодарской области - сильный дождь, гроза, днем град, ночью на севере области заморозки 1 градус. Ветер восточный ночью на востоке области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

Напомним, что ранее спасатели обратились к жителям Алматы из-за прогноза погоды - в мегаполисе ожидается гроза. В ДЧС рассказали о том, как нужно вести себя во время грозы.

Также мы сообщали, что согласно прогнозам синоптиков на ближайшие три дня, в большинстве регионов РК продут дожди с грозами, а в некоторых регионах возможен град.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020360-grozy-i-silnyy-veter-na-bolshey-chasti-kazahstana-sinoptiki-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/