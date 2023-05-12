"Проверка еще не начиналась": в аэропорту Астаны прокомментировали информацию о начатом расследовании

Аэропорт Астаны. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев прокомментировал информацию о начале расследования в отношении воздушной гавани, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В пресс-службе сообщили, что информация руководителя департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Астаны Тимура Каленова о расследовании в отношении аэропорта Астаны в части ограничения конкуренции не соответствует действительности.

В заявлении воздушной гавани подчеркивается, что АЗРК в адрес столичного аэропорта было направлено письма о предстоящей проверке.

"С даты получения письма, а именно 18 апреля 2023 года, и по сегодняшний день представителей АЗРК в аэропорту не было. То есть фактически в отношении аэропорта проверка еще не начиналась. Сам факт проверки не означает, что с нашей стороны имеются какие-либо нарушения. Напомним, что нарушения доказываются, лишь в том случае, когда проверяющий орган вынесет заключение и с данным заключением АО "МАНН" согласится, без дальнейшего обжалования", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Тимур Каленов сообщил о начале расследования в отношении Международного аэропорта Астаны и ТОО "Дьюфри Централ Эйжа" по подпункту 5 пункта 3 статьи 169 ПК РК - по признакам ограничения доступа на товарный рынок и устранения с него других субъектов рынка в качестве продавцов определенных товаров или их покупателей.

Отметим, что, согласно подпункту 5 пункта 3 статьи 169 ПК РК, запрещаются и признаются недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, достигнутые в любой форме соглашения между субъектами рынка, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе касающиеся ограничения доступа на товарный рынок или устранения с него других субъектов рынка в качестве продавцов (поставщиков) определенных товаров или их покупателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020348-proverka-esche-ne-nachinalas-v-aeroportu-astany-prokommentirovali-informatsiyu-o-nachatom-rassledovanii/