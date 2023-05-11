В отношении аэропорта Астаны и КТЖ начали расследование

Аэропорт Астаны. Фото: instagram.com/nqz_airport

Представитель столичного департамента Агентства по защите и развитию конкуренции на сообщил о начатом расследовании в отношении аэропорта Астаны и КТЖ, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации главы департамента АЗРК Тимура Каленова, расследование в отношении Международного аэропорта Астаны и ТОО "Дьюфри Централ Эйжа" начато по подпункту 5 пункта 3 статьи 169 ПК РК - по признакам ограничения доступа на товарный рынок и устранения с него других субъектов рынка в качестве продавцов определенных товаров или их покупателей.

Сообщается, что речь идет о передаче в пользование площадей в стерильной зоне аэропорта для беспошлинной торговли.

Касательно КТЖ, по данным департамента АЗРК, расследование начато из-за введения ограничений в отношении создания субъекта рынка и ограничения доступа на товарный рынок, предусмотренного подпунктом 1 и 8 пункта 2 статьи 194 ПК РК.

Сообщается, что АО "НК "КТЖ" заключило трехстороннее соглашение с Cosco Container Lines (Hong Kong) Co. и Shanhai (Hong Kong) Investment&Development Company Limited, в рамках которого КТЖ приняло на себя обязательства, согласно которому не будет создавать новые перегрузочные или аналогичные предприятия, занимающиеся погрузочным бизнесом на станции Хоргос-Алтынколь.

Согласно подпункту 5 пункта 3 статьи 169 ПК РК, запрещаются и признаются недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, достигнутые в любой форме соглашения между субъектами рынка, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе касающиеся ограничения доступа на товарный рынок или устранения с него других субъектов рынка в качестве продавцов (поставщиков) определенных товаров или их покупателей.

Кроме того, согласно подпунктам 1 и 8 пункта 2 статьи 194 ПК РК, антиконкурентными действиями (бездействием) государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, в том числе признаются:

введение ограничений в отношении создания субъекта рынка в какой-либо сфере деятельности;

ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранение с него субъектов рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020163-v-otnoshenii-aeroporta-astany-i-ktzh-nachali-rassledovanie/