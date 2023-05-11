Привилегии выявили у компании, занимающейся платными парковками в Астане

Парковка. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Представитель столичного департамента АЗРК на сообщил о вынесенном уведомлении в отношении столичного управления транспорта, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава департамента АЗРК Тимур Каленов, управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны получило уведомление от агентства.

"Уведомление вынесено по признакам нарушения, предусмотренным подпунктами 8 и 9 пункта 2 статьи 194 ПК РК, а именно ограничение доступа на товарный рынок, предоставление отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов - при выборе потенциального частного партнера ТОО "Парковочное пространство Астаны", - сообщил спикер.

Напомним, также в департаменте АЗРК сообщили о начатом расследовании в отношении аэропорта Астаны и КТЖ.

Отметим, согласно подпунктам 8 и 9 пункта 2 статьи 194 ПК РК, антиконкурентными действиями (бездействием) государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, в том числе признаются:

ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранение с него субъектов рынка;

предоставление отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов, или создание неблагоприятных или дискриминационных условий деятельности по сравнению с конкурентами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020165-privilegii-vyyavili-u-kompanii-zanimayuscheysya-platnymi-parkovkami-v-astane/