Редкий представитель кошачьих попал в фотоловушку в Чарыне

Манул в Чарынском каньоне. Фото: instagram.com/charyn___official

Редкий дикий степной кот оказался в объективе фотоловушки Национального парка "Чарынский каньон". Соответствующие кадры представлены на официальной странице парка в Instagram.

В публикации национального парка "Чарынский каньон" говорится, что численность манулов очень мала, поэтому эти животные охраняются и занесены в Красную книгу Казахстана.

Отмечается, что внешностью и размерами манул похож на домашнюю кошку, но при этом у него более короткое туловище, лапы и хвост, а вот мех длиннее и гуще.

В основном манулы охотятся в сумерках и ночью. Их пища – это грызуны и птицы.

Согласно информации на сайте Красной книги Казахстана, манулы предпочитают обитать в опустыненных невысоких горах среди скал и зарослей. К высокому снежному покрову манул не приспособлен и держится зимой в малоснежных местах. Свои логово эти млекопитающие устраивают в расщелинах скал, возможно, и в норах сурков. В помете манула обычно 3-4 котят, реже рождается до 10 малышей.

В Казахстане охота на манулов запрещена.

Ранее в этом месяце на территории Катон-Карагайского национального природного парка в фотоловушку попал снежный барс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014318-redkiy-predstavitel-koshachih-popal-v-fotolovushku-v-charyne/