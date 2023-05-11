Канатные дороги на Шымбулак закроют с 15 мая

Канатная дорога. Иллюстративное фото: instagram.com/shymbulakmountainresort

С 15 мая 2023 года канатные дороги горного курорта "Шымбулак" в Алматы будут закрыты на ежегодный ремонт. Об этом сообщается на официальном сайте курорта.

Представители Шымбулака сообщили, что перед началом летнего сезона канатные дороги должны пройти ежегодный профилактический ремонт.

"Все это ради нашей с вами безопасности", – подчеркнули в администрации курорта.

Будут закрыты следующие канатные дороги:

с 15 мая по 31 мая – канатная дорога "Медеу – Шымбулак" и "Комби-1";

с 15 мая по 9 июля – канатная дорога "Комби-2".

Отмечается, что ККД-4 будет работать в штатном режиме.

"Подняться на Шымбулак после 14 мая будет возможно только на эко-автобусах или такси", – предупредили представители горного курорта.

Напомним, что в конце марта 2023 года курорт "Шымбулак" официально вошел в Книгу рекордов Гиннеса в номинации "самая высокая ночная горнолыжная трасса в мире".

Рекорд Шымбулака официально подтвердила судья из офиса Книги рекордов Гиннеса Шейда Субаши-Гемиджи.

"Я могу официально подтвердить, что горный курорт "Шымбулак" достиг мирового рекорда Гиннеса как самая высокая ночная горнолыжная трасса в мире высотой 3200 метров. Это новый рекорд в мире", – заявила тогда она.

Горный курорт "Шымбулак" расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря, в 15 минутах езды от центра города Алматы. Такая информация приводится на официальном сайте курорта.

Отмечается, что Шымбулак был основан в 1954 году. С середины 50-х годов он являлся тренировочной базой советских горнолыжников, на его склонах проводились чемпионаты СССР и Казахстана. Каждый год в начале февраля на Шымбулаке соревновались горнолыжники, разыгрывая "Приз Александры Артеменко", 11-кратной чемпионки СССР, мастера спорта, участницы Олимпийских игр 1956 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020058-kanatnye-dorogi-na-shymbulak-zakroyut-s-15-maya/