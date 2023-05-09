Проспект Мангилик Ел в Астане частично перекроют

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В Астане временно перекроют участки по проспекту Мангилик Ел и улице Толагай. Это связано с ремонтными работами, сообщается на официальном сайте столичного акимата.

"В связи с проведением ремонтных работ с 10 мая по 4 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Мангилик Ел на участке от Триумфальной арки до улицы Хусейн бен Талал. Кроме того, с 8 по 12 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Толагай от улицы Караоткель до улицы Ондасынова", - говорится в сообщении акимата. Жителей и гостей столицы в акимате призвали заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

Напомним, летом прошлого года власти города провели ремонт дорожного полотна (второй слой асфальтного покрытия) на участке проспекта Мангилик Ел от улицы Сарайшык до улицы Керей-Жанибек хандар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019827-prospekt-mangilik-el-v-astane-chastichno-perekroyut/