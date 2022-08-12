Участок проспекта Мангилик Ел вновь закрыли на ремонт в Нур-Султане

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Сегодня, 12 августа, стало известно о начале ремонтных работ на еще одном участке проспекта Мангилик Ел в столице. Об этом сообщается на официальной странице Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана.

Как сообщили в ведомстве, закрытие движения для автомобилей согласовано с Управлением административной полиции города.

Власти планируют провести ремонт дорожного полотна (второй слой асфальтного покрытия) на участке проспекта Мангилик Ел от улицы Сарайшык до улицы Керей-Жанибек хандар.

В связи с этим с сегодняшнего дня и по 15 августа проезд для автотранспорта по указанному отрезку проспекта будет полностью перекрыт.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – обратились к астанчанам в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982986-uchastok-prospekta-mangilik-el-vnov-zakryli-na-remont-v-nur-sultane/