Фото акима Павлодарской области появилось в неизвестной рекламе

Асаин Байханов. Фото: t.me/KZgovernment

Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил на своей официальной странице в Instagram о некой рекламе юридических услуг, в которой используется его фотография.

Байханов опубликовал фотографию распространяемой в Сети рекламы. За основу взято его фото, которое подписано именем Жаксылыков Ерасыл Адилбекұлы.

"Проблема с брокером? Возврат средств от брокера – это наше дело: лучшие юристы работают на вас", – гласит рекламная подпись.

Аким области заявил, что ему начали присылать скриншоты рекламы юридических услуг.

"В последнее время мне начали присылать скриншоты рекламы юридических услуг в Инстаграме с использованием моего изображения. Естественно, что меня зовут не Ерасыл Жаксылыков, никаких бесплатных консультаций я не предоставляю и юридических услуг не оказываю", – написал Байханов.

Он сообщил, что поручил юристам разобраться с ситуацией.

"Поэтому уже поручил своим юристам разобраться с этой рекламой. А подписчиков, которые вдруг столкнутся с ней в Инстаграме, прошу подавать на публикацию жалобы. Буду признателен вам за такую помощь", – говорит Байханов.

Ранее мы писали, что мошенники начали использовать имя президента Касым-Жомарта Токаева для фейковых розыгрышей в Facebook.

Как защитить персональные данные

На сайте "Электронного правительства" рассказывается, как можно защитить свои персональные данные. Рекомендации приведены ниже:

Не пишите PIN-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде, кроме банкоматов и POS-терминалов.

Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в сети и не передавайте в мессенджерах даже хорошо знакомым вам людям. Если кто-то хочет перевести вам деньги, обычно ему нужен только номер карты или просто ваш номер телефона.

Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.

Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется вводить персональную информацию либо финансовые реквизиты.

Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка.

Подключите сервис SMS/Push-уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по вашим картам.

Внимательно читайте содержимое SMS/Push-сообщений, если пришло сообщение об операции, которую Вы не совершали – не вводите пароль и оперативно позвоните в банк.

Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники.

Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019777-foto-akima-pavlodarskoy-oblasti-poyavilos-v-neizvestnoy-reklame/