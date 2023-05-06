Ветер до 23 м/с ожидается в одном из крупнейших городов Казахстана

Последствия сильного ветра в Шымкенте. Иллюстративное фото: instagram.com/shymkent_tjd

Синоптики рассказали о погоде на 6 мая в Астане, Алматы и Шымкенте. В одном из мегаполисов возможен сильный ветер. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в субботу ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха прогреется до +24...+26 градусов. Скорость ветра: 2-7 метров в секунду.

В Алматы 6 мая синоптики прогнозируют погоду без осадков. Дневная температура до +17...+19 градусов. Скорость ветра: 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте осадков не ожидается. Днем температура воздуха будет в районе +20...+22 градусов. Однако возможен сильный ветер 8-13, порывы 15-20, ночью временами до 23 метров в секунду.

Как себя вести при сильном ветре

Спасатели отмечают, что при ветре 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты. Штормовым ветром до 24 м/с могут быть повалены деревья и оборваны линии электропередачи.

Меры безопасности во время сильного ветра

Находясь в доме или квартире:

закройте все окна и форточки, проверьте надежность их закрытия;

помните, что безопасными являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордами, электропроводами.

Также спасатели рекомендуют не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении, воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101 или 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019609-veter-do-23-ms-ozhidaetsya-v-odnom-iz-krupneyshih-gorodov-kazahstana/