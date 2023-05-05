В ЦОНах до 10 мая будут недоступны некоторые госуслуги

ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В центрах обслуживания населения в ближайшие пять дней будут недоступны некоторые государственные услуги. Прием заявок уже приостановлен, передает "Хабар 24".

Как пояснили в госкорпорации "Правительство для граждан", временные неудобства связаны с переходом с базы данных "Регистр недвижимости" на Единый государственный кадастр недвижимости. Система заработает в ЦОНах уже после праздников – 10 мая.

Кроме того, будут недоступны онлайн-услуги в части земли и недвижимости через портал "Электронного правительства", системы нотариусов, налоговых, банков и органов исполнительного производства.

"Недоступность услуг будет наблюдаться только с 5 по 9 мая. По сути, недоступность услуг будет всего один рабочий день, остальные дни приходятся на праздники. Это сделано для удобства граждан, чтобы данный переход на новую информационную систему был незаметным и безболезненным.

Недоступность услуг будет наблюдаться в сфере регистрации прав на недвижимое имущество, технического обследования, залога не подлежащего обязательной регистрации, а также услуги, предоставляемые в электронном формате", – рассказала заместитель директора департамента недвижимости госкорпорации "Правительство для граждан" Нургуль Кенжебаева.

Напомним, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Дня Победы ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 8 и 9 мая. В субботу, 6 мая, выйдут на работу только сотрудники дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут обслуживать граждан до 13:00.

Добавим, что, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", центр обслуживания населения (ЦОН) – это государственное учреждение, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов по принципу "одного окна", а также обеспечивающее оказание государственных услуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019500-v-tsonah-do-10-maya-budut-nedostupny-nekotorye-gosuslugi/