Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в майские праздники

ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане в связи с празднованием трех праздников ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 1, 8 и 9 мая, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

"В связи с праздниками ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1, 8 и 9 мая", – говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что в субботу, 6 мая, выйдут на работу только сотрудники дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут обслуживать граждан до 13:00.

"После праздников 10 мая все центры обслуживания населения продолжат работать по обычному графику", – добавили в пресс-службе "Правительства для граждан".

Между тем в обычном режиме ЦОНы принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 13:00.

Напомним, что в мае в Казахстане будут отмечаться сразу три государственных праздника:

Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;

День защитника Отечества – 7 мая;

День Победы – 9 мая.

Согласно официальному календарю праздников, казахстанцы будут отдыхать три дня – с субботы, 29 апреля, до понедельника, 1 мая. При этом следующие за ними выходные получатся еще длиннее – с субботы, 6 мая, до вторника, 9 мая. Выходной в честь Дня защитника Отечества, выпавший в этом году на воскресенье, будет перенесен на понедельник, 8 мая.

Добавим, что, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", центры обслуживания населения (ЦОН) – это государственное учреждение, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов по принципу "одного окна", а также обеспечивающее оказание государственных услуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством РК.

Специализированные центры обслуживания населения, по информации на сайте "Электронного правительства", предоставляют услуги по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018526-kak-budut-rabotat-tsony-i-spetstsony-v-mayskie-prazdniki/