Жангозин отреагировал на слухи о продаже материалов к экзаменам в "Назарбаев интеллектуальные школы"

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Ануар Жангозин, возглавляющий АОО "Назарбаев интеллектуальные школы", прокомментировал информацию о якобы продаже материалов к экзаменам, которые сдают выпускники НИШ.

На своей официальной странице в Instagram Ануар Жангозин опроверг слухи.

"В последнее время в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о продаже материалов к экзаменам, которые сдают выпускники АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы". Хочу отметить, что данная информация не соответствует действительности.

Любые экзаменационные материалы для проведения процедур оценивания учеников в наших школах разрабатываются в соответствии с международными стандартами", – написал Жангозин.

Он отметил, что при их разработке соблюдаются меры конфиденциальности и безопасности, что исключает любую возможность утечки.

Ануар Жангозин призвал казахстанцев не поддаваться на провокации.

"Мы придерживаемся строгих принципов честности и прозрачности в обучении наших учеников и абсолютно не одобряем любые формы мошенничества, включая продажу якобы наших экзаменационных материалов.

Также хочу подчеркнуть, что подобные действия будут рассматриваться, как серьезное нарушение наших правил и могут привести к немедленному исключению/увольнению из учебного заведения и последующему привлечению к ответственности на законодательном уровне", – заключил он.

Что такое "Назарбаев Интеллектуальные школы"

Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", как сообщается на сайте НИШ, была запущена в 2008 году. НИШ создавались как экспериментальная площадка, осуществляющая разработку, мониторинг, исследование, анализ, апробацию, внедрение и реализацию современных моделей образовательных программ.

НИШ имеет право самостоятельно утверждать образовательные учебные программы, устанавливать требования к вступительным экзаменам, текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.

В начале марта этого года Ануар Жангозин стал председателем правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы". До этого он занимал пост председателя правления центра международных программ "Болашак".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019465-zhangozin-otreagiroval-na-sluhi-o-prodazhe-materialov-k-ekzamenam-v-nazarbaev-intellektualnye-shkoly/