Четверо подростков забрались на вышку океанариума в Астане (видео)

Люди на вышке океанариума в Астане. Кадр из видео: instagram.com/astanovka98

На башню у развлекательного цента Ailand в Астане забралось несколько человек. Видео инцидента появилось в Сети. В столичном департаменте полиции сообщили, что пострадавших нет.

Видео с людьми на вышке океанариума появилось в Instagram-паблике astanovka98. По словам очевидцев, на башню взобрались несколько девочек.

"Непонятно, как им это удалось (забраться на вышку – прим. ред.). Наши читатели, говорят, что это были девочки, они там играли", – говорится в подписи к видео.

По данным телеканала "Астана", столичные полицейские провели проверку и выяснили, что на конструкцию забрались четверо подростков. Но обращений в правоохранительные органы не поступало, а потому искать и наказывать нарушителей спокойствия не будут.

"В ходе изучения камер видеонаблюдения установлено, что четверо подростков залезли на вышку Ailand и через 15 минут спустились. Пострадавших нет.

Департамент полиции города Астаны предупреждает родителей контролировать местонахождение и поведение несовершеннолетних детей вне дома", – говорится в официальном сообщении.

Напомним, в 2021 году в Астане несколько парней забрались на арку моста ради видео для TikTok.

Тогда полицейские задержали троих астанчан в возрасте от 19 до 21 года. С задержанными провели профилактическую беседу.

Еще раньше жителей столицы напугали кадры с людьми, забравшимися на шар ЭКСПО. Правда позже выяснилось, что это были рабочие, которые мыли стеклянную поверхность здания.

Также в прошлом году в Казнете активно обсуждали видеоролик, снятый в Алматы. На записи некий мужчина забрался на крышу поезда прямо перед его отправлением.

В полиции рассказали, что нарушителем оказался 47-летний житель Западно-Казахстанской области. Мужчина пояснил, что у него не было денег на билет и он решил доехать домой - до станции "Казахстан" (ЗКО) – на крыше вышеуказанного поезда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019282-chetvero-podrostkov-zabralis-na-vyshku-okeanariuma-v-astane-video/