Не было денег на билет: житель ЗКО забрался на крышу поезда в Алматы (видео)

Поезд. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.brothers

В Казнете обсуждается видеоролик, снятый в Алматы. На записи видно, что некий мужчина забрался на крышу поезда как раз перед отправлением, передает корреспондент NUR.KZ.

Ролик с нарушителем был опубликован в сообществе kris.p.brothers в Instagram. Автор видео пытался окликнуть мужчину, однако ответа не получил.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу ДП на транспорте за комментарием по инциденту.

Как пояснили в ведомстве, 24 июля в 22:45 Линейного УП на станции "Алматы-1" поступило сообщение о том, что в 20:20 при отправлении пассажирского поезда сообщением "Алматы-Орал" со станции "Алматы-2" машинист применил экстренное торможение.

Это было сделано из-за угрозы жизни гражданина, который забрался на крышу хвостового вагона. После остановки поезда сотрудники транспортной полиции задержали мужчину.

В ходе проверки установлено, что нарушителем оказался 47-летний житель Западно-Казахстанской области. Мужчина пояснил, что у него не было денег на билет и он решил доехать домой - до станции "Казахстан" (ЗКО) - на крыше вышеуказанного поезда.

В итоге полицейские составили протокол по части 1 статьи 560 КоАП РК ("Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта") и оштрафовали мужчину на 5 МРП (15 315 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981959-ne-bylo-deneg-na-bilet-zhitel-zko-zabralsya-na-kryshu-poezda-v-almaty-video/