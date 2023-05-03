Сбои в работе спецЦОНов произошли в Казахстане

СпецЦОН. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В работе спецЦОНов второй день наблюдаются сбои. В Госкорпорации "Правительство для граждан" подтвердили наличие проблем с предоставлением услуг, передает корреспондент NUR.KZ.

Читатели NUR.KZ сообщили редакции о том, что в Алматы не работает база в СпецЦОНах.

"Люди не могут два дня оформить автомобиль. Тысячи человек сидят в ожидании. Вчера я потеряла целый день, пропустила работу, трачу деньги на такси", - заявила читательница портала.

В Госкорпорации "Правительство для граждан" рассказали, что 2 и 3 мая действительно зафиксирована недоступность услуг СпецЦОНов.

"При этом сообщаем, что 2 мая в специализированных центрах обслуживания населения наблюдалась недоступность услуг по причине технического сбоя сети на стороне госоргана. На сегодняшний день работоспособность частично восстановлена.

3 мая произошла авария на серверах Госкорпорации. Вследствие чего было приостановлено оказание государственных услуг во всех СпецЦОНах страны. На данный момент ответственными специалистами ведутся работы по устранению проблемы. О полном восстановлении работоспособности будет сообщено дополнительно", - рассказали в пресс-службе госкорпорации.

В ведомстве принесли извинения за временные неудобства.

Ранее мы рассказывали, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в майские праздники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019175-sboi-v-rabote-spetstsonov-proizoshli-v-kazahstane/