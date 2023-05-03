Пожизненный статус для многодетных семей в Казахстане предложила ввести депутат

Мамы на прогулке. Иллюстративное фото: pixabay.com

На пленарном заседании мажилиса депутат Гаухер Тамашева предложила закрепить в законодательстве понятие пожизненного статуса для многодетных семей, передает корреспондент NUR.KZ.

"На наш взгляд было бы целесообразно в кодексе РК "О браке и семье" учредить пожизненный статус многодетной семьи родителям, имеющим четырех и более детей.

Сохранить им пособие многодетных, несмотря на возраст детей, и рассмотреть выдачу такого пособия до совершеннолетия младшего ребенка в семье.

В настоящее время такие семьи теряют свой статус после достижения старшим ребенком 18-ти лет или же при обучении на очном отделении. Мы предлагаем таким семьям независимо от того, что наступило совершеннолетие ребенка, оставить пособие", - заявила Тамашева.

Также она предложила снизить до 53 лет пенсионный возраст для многодетных женщин, воспитывающих 4-х и более детей, поскольку в настоящее время выйти на пенсию в этом возрасте могут лишь женщины, имеющие 5 детей и более.

Напомним, ранее в Минтруда и соцзащиты рассказали, от чего зависит размер пособия для многодетных семей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019151-pozhiznennyy-status-dlya-mnogodetnyh-semey-v-kazahstane-predlozhila-vvesti-deputat/