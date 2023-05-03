Нужно ли продолжить программу "7-20-25" в Казахстане, ответил министр

Макет новостроек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава МИИР в кулуарах мажилиса ответил, будет ли в Казахстане продолжена программа "7-20-25" и считает ли он достаточной сумму, выделяемую на жилищное кредитование, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я считаю, что программу следует продолжить. Упомянутые мною 600 млрд тенге будут складываться из количества заявок, поступивших от людей, но Нацбанк решил ежегодно выделять по 100 млрд денег.

В рамках одной программы ничего не остается, кроме того, что вы знаете программы "Счастливая семья", "Шанырак", "7-20-25", "Аренда". Я думаю, что да, эту программу нужно продолжать", - заявил министр Марат Карабаев.

Главу МИИР спросили, считает ли он выделяемую сумму в 100 млрд тенге на 2023 год достаточной для жилищного кредитования в стране.

"Нет, я не думаю, что этого достаточно. На 600 млрд тенге сейчас получаем запросы от людей, именно поэтому сейчас выделяются деньги в размере 100 млрд. Возможности бюджета не безграничны, деньги распределяются в соответствии с возможностями бюджета", - заявил министр.

Напомним, в Нацбанке сообщили, сколько казахстанцев смогли оформить льготную ипотеку под 7% за апрель.

Ранее сообщалось, что темпы программы "7-20-25" замедлились.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019146-nuzhno-li-prodolzhit-programmu-7-20-25-v-kazahstane-otvetil-ministr/