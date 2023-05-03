"Передал привет Борату": давший отпор грабителям казахстанец появился в эфире американского канала

Олжас Каныбек. Фото: instagram.com/oljas.kanybek

Казахстанец Олжас Каныбек рассказал на своей странице в Instagram, что у него взял интервью американский телеканал после того, как мужчина дал жесткий отпор грабителям в США.

В апреле на казахстанца, проживающего в Майами, напали трое вооруженных грабителей. Однако молодой человек не растерялся: он избил нападавших, отнял у них оружие, телефоны и вызвал полицию.

"Я дал интервью одному из главных американских телеканалов о драке с тремя грабителями. Во время интервью я много рассказывал о казахах, чтобы американцы знали.

Также я передал привет Борату, который в фильме подшучивал над казахами, и сказал, чтобы он осторожнее был", – говорится в публикации.

Судя по кадрам, которые опубликовал Олжас, он поговорил с корреспондентом телеканала NBC. Ведущие и журналист программы были шокированы услышанной историей казахстанца.

"Я нервничал, у меня было много адреналина. Они ударили меня пистолетом по голове, у меня остался шрам", – рассказал Каныбек в интервью телеканалу.

Отмечается, что грабители украли у казахстанца сумку с деньгами, которые он собирался передать семье в Казахстан. Местная полиция продолжает расследование инцидента.

Между тем после того злополучного инцидента Олжас Каныбек стал популярным в Сети. На него подписались свыше 24 тыс. человек.

В США казахстанец учится на авиатора и часто делится видеороликами с тренировочных полетов.

Добавим, что позже официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал нападение на казахстанца в Майами. Он отметил, что с Каныбеком и местными правоохранительными органами на постоянной связи находится консул.

В министерстве также рассказали, что казахстанец получил мелкие ушибы, от медицинской помощи отказался, его здоровью ничего не угрожает.

Спустя несколько дней после инцидента сам казахстанец подробнее рассказал о случившемся.

"Если честно, сердце ушло в пятки, когда на меня направили оружие. Вся жизнь пролетела перед глазами - я ждал выстрела и на секунду растерялся, стало страшно. Я не ожидал, что такое может произойти. Сейчас я понимаю, что это было в течение доли секунды", – поделился он.

Тем временем дома его ждала молодая жена – свадьбу пара сыграла в прошлом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019134-peredal-privet-boratu-davshiy-otpor-grabitelyam-kazahstanets-poyavilsya-v-efire-amerikanskogo-kanala/