Участок улицы Кордай закрыли до 8 мая в Астане

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Участок улицы Кордай закрыли в Астане - управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает ремонт дорожного полотна, сообщается на официальном сайте акимата города.

В связи с проведением среднего ремонта со 2 по 8 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Кордай на участке от проспекта Б. Момышулы до улицы Балкантау.

Работы ведутся при согласовании с управлением административной полиции ДП Астаны, добавили в ведомстве.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут в целях избежания заторовых ситуаций на дорогах", - призвали в акимате.

Отметим, что в настоящее время в Астане ведутся ремонтные работы и на других улицах.

Ранее мы писали, что с 26 апреля по 14 мая текущего года планирует проведение работ по среднему ремонту проспекта Женис на участке от проспекта Богенбай батыра до проспекта Абая. В связи с чем этот участок будет частично перекрыт.

Кроме того, с 26 апреля по 6 мая текущего года планирует проведение работ по среднему ремонту улицы Кенжина на участке от улицы Болашак до проспекта Н. Тлендева. Участок также будет перекрыт частично.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018996-uchastok-ulitsy-korday-zakryli-do-8-maya-v-astane/