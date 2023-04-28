Как казахстанцы отдохнут на 1 мая

Тюльпаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В предстоящий понедельник в Казахстане будут праздновать День единства народа Казахстана, в связи с чем казахстанцев ждет один выходной, сообщается на официальном сайте "Электронного правительства".

Согласно официальному календарю праздников, жители республики будут отдыхать три дня – с субботы, 29 апреля, до понедельника, 1 мая.

При этом праздничным выходным является лишь понедельник, 1 мая, суббота и воскресенье – обычные выходные, а для шестидневок - суббота, 29 апреля, является рабочим днем.

Напомним также, что казахстанцев ждут длинные выходные на День защитника Отечества и День Победы. В честь этих праздников отдыхать в стране будут 4 дня подряд - с субботы, 6 мая, по вторник, 9 мая, включительно. Первый рабочий день - среда, 10 мая.

Добавим, что, согласно закону "О праздниках в РК", праздничными, а соответственно нерабочими, днями в Казахстане являются лишь те, в которые отмечаются государственные и национальные праздники, то есть праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.

Государственными праздниками в Казахстане являются:

Новый год – 1-2 января;

Международный женский день – 8 марта;

Наурыз мейрамы – 21-23 марта;

Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;

День защитника Отечества – 7 мая;

День Победы – 9 мая;

День столицы – 6 июля;

День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;

День независимости – 16 декабря.

Национальный праздник в Казахстане всего один - День республики, который отмечают 25 октября.

Кроме государственных и национальных, в стране отмечаются профессиональные и иные праздники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018608-kak-kazahstantsy-otdohnut-na-1-maya/