Ехали задом, петляли: нарушителей ПДД наказали в Алматы (видео)

Автомобили нарушителей. Фото: polisia.kz

В социальных сетях появилось видео с нарушителями ПДД - лихачей установили и привлекли к ответственности по ряду статей адмкодекса, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как подчеркнули стражи порядка, о нарушениях ПДД, создававших опасность участникам дорожного движения, стало известно из соцсетей. На опубликованных кадрах можно заметить несколько автомобилей, которые двигаются с нарушениями ПДД.

Так, один из них двигался задним ходом, при этом в момент движения все три автомобиля петляли по проезжей части. Эти действия создавали аварийную ситуацию на дороге.

Полицейские привлекли фигурантов к ответственности по признакам правонарушений, предусмотренных:

ч. 2 ст .590 КоАП РК "Управление ТС без государственного регистрационного номерного знака";

ч. 1 ст .600 КоАП РК "Создание аварийной ситуации";

ч. 2 ст. 595 КоАП РК "Движение задним ходом";

ч. 1 ст. 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования";

ч. 1 ст. 593 КоАП РК "Нарушение правил перевозки пассажиров".

Отметим, что с 1 января текущего года штрафы за нарушение ПДД значительно увеличились. Они выросли вместе с очередным ростом месячного расчетного показателя (МРП). Минимальное денежное взыскание для автомобилистов превысило 10 тысяч тенге.

Самый маленький штраф для автолюбителей равен 3 МРП (10 350 тенге) - взыскание такого размера предусмотрено за выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, что привело к созданию препятствия для движения автомобилей в поперечном направлении. Столько же придется заплатить за уклонение от оплаты парковки, нарушение правил пользования фарами в светлое время суток и звуковыми сигналами, игнорирование дорожных знаков или разметки.

В феврале текущего года Министерство юстиции РК разработало проект закона, в рамках которого, в частности, предлагает ввести новые штрафы для автовладельцев. Ужесточение касается нарушений, которые часто совершают автомобилисты, например, превышения скорости, выезда на встречную полосу, а также нарушений правил перевозки пассажиров и грузов.

В марте сообщалось, что алматинские полицейские решили ужесточить отношение к водителям мопедов и скутеров. Их хотят приравнять к автомобилистам. Каждому мопедисту планируют выдавать госномер и присваивать ID. Отмечалось, что горожане жаловались на поведение мопедистов на дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018668-ehali-zadom-petlyali-narushiteley-pdd-nakazali-v-almaty-video/