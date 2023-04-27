"Многие обращались": Аймагамбетов рассказал, о чем его просили чиновники

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ/Ирис Мамбур

Все больше руководителей в стране хотят изучить казахский язык. Такой вывод сделал экс-глава Минпросвещения, исходя из опыта общения с чиновниками, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов пообщался с журналистами в кулуарах АНК. В частности, он рассказал о сложившейся в стране положительной тенденции, когда все больше чиновников стремятся самостоятельно изучить казахский язык.

"Все больше и больше, в том числе руководителей, понимают необходимость изучения казахского языка. Они уже изучают либо говорят на государственном языке", - отметил он.

При этом он вспомнил случаи из прошлого, когда его просили помочь с изучением госязыка.

"Когда я работал еще в регионе в качестве руководителя управления, очень много моих коллег обращались ко мне и просили порекомендовать хорошего учителя казахского языка. Когда я работал министром, могу точно сказать, очень многие из тех, с кем я общался по долгу службы на разных уровнях, просили порекомендовать хорошего репетитора или учителя казахского языка", - заявил Асхат Аймагамбетов.

Это, по его словам, является хорошим показателем.

"То есть понимание есть, что сознательно пытаются изучать казахский язык. Поэтому лучше не нагнетать, тренд очень четкий", - резюмировал он.

Отметим, согласно данным официального сайта сената парламента РК, Асхат Аймагамбетов был руководителем управления образования Карагандинской области с 2014 по 2017 годы.

А с 2019 по 2023 возглавлял Министерство образования и науки РК (с августа 2022 года - Министерство просвещения).

Напомним, что сегодня на сессии АНК президент Касым-Жомарт Токаев высказался о роли государственного языка. По его словам, казахский язык станет популярным, когда усилится его востребованность.

Глава государства указал на необходимость расширять поле соприкосновения между этносами. По его словам, это позволит в конечном итоге сформировать в нашей стране единое общенациональное коммуникационное пространство.

Также напомним, что несколько недель назад на заседании Нацсовета по науке Токаев высказывался о переходе казахского языка на латиницу. По его словам, в первую очередь, необходимо воспользоваться этой возможностью для реформы казахского языка.

Он также подчеркнул, что было допущено много грубых ошибок. Президент раскритиковал билборды, написанные латинскими буквами, По словам Токаева, это тексты, чуждые природе казахского языка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018538-mnogie-obraschalis-aymagambetov-rasskazal-o-chem-ego-prosili-chinovniki/