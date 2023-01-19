Дома в Алматы, расположенные по направлению проспекта Рыскулова, выкупят и снесут

Дорога. Иллюстративное фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о пробивке проспекта Рыскулова во время встречи с населением Алатауского района. Местные жители попросили его пересмотреть проект из-за сноса домов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас стоит вопрос о сносе наших домов по проспекту Рыскулова от улицы Онгарсыновой до БАКАД. В этих домах проживают многодетные семьи, инвалиды. В свое время мы покупали земельные участки.

Неизвестно, когда нам государство будет оплачивать компенсацию при выкупе домов. Там около 200 домов и 1500 жителей. Мы просим вас пересмотреть предварительный проект, который проходит по нашим домам", – заявили жители района.

По словам руководителя Управления городской мобильности Алматы Сагындыка Телибаева, в настоящее время ПСД (проектно-сметная документация) по пробивке проспекта Рыскулова уже разработана и прошла госэкспертизу.

"С местного бюджета на начало строительства выделены деньги. Ширина дороги составляет 6 полос, без выкупа изъятие земельных участков мы данную дорогу не построим", – заявил он.

Аким города подчеркнул, что пробивка проспекта до БАКАД необходима.

"Алатауский район - это новый присоединенный район. Население Алматы составляет больше 2 млн человек, город имеет свою инфраструктуру. Если мы не выйдем на БАКАД, то здесь будет коллапс.

При предыдущих работах по пробивке улиц при выкупе и изъятии земель все компенсации были выплачены до копейки. Эта работа рассчитана на два года - планируем до 2025 года закончить. Я дам поручение еще раз посмотреть данный вопрос, но ПСД проекта уже утверждена", – заключил Досаев.

Кроме того, на встрече акима с населением сообщалось, что в декабре этого года планируется завершение работ по пробивке улицы Саина со строительством транспортной развязки на улице Монке би. Это позволит разгрузить Рыскулова и Момышулы, а также улицы районного значения.

Ранее сообщалось, что проспект Рыскулова продлят до области, пробивка завершится уже в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005937-doma-v-almaty-raspolozhennye-po-napravleniyu-prospekta-ryskulova-vykupyat-i-snesut/